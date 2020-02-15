洛阳市自然资源和规划局积极开展2020年“测绘法宣传日”活动

今日上午，洛阳市自然资源和规划局紧紧围绕“规范使用地图 一点都不能错”这一主题，在洛阳市规划展示馆积极开展2020年“测绘法宣传日”活动，向市民普及测绘法律法规和国家版图知识。

今日上午，洛阳市自然资源和规划局紧紧围绕“规范使用地图 一点都不能错”这一主题，在洛阳市规划展示馆积极开展2020年“测绘法宣传日”活动，向市民普及测绘法律法规和国家版图知识。

在洛阳市规划展示馆门前广场，测绘无人机、三维激光扫描仪、RTK测绘仪等测绘装备集中展示，吸引了众多市民驻足参观。

“这是复合翼大型无人机，翼展达到三米，由电池提供动力，可续航飞行两个多小时，是获取测绘基础数据的重要工具；这是四旋翼无人机，可搭载五镜头倾斜相机，用于制作城市实景模型，是城市建设与规划的好帮手……”现场，来自洛阳师范学院国土与旅游学院无人机工程技术研究中心的工程师张伟阁，向参加此次活动的市民讲解不同类型无人机在测绘工作中的用途，激起不少市民对测绘工作的强烈兴趣。

另外，在洛阳市规划展示馆内的测绘法宣传区，还张贴有测绘法、国家版图意识、北斗导航系统、问题地图识别及标准地图选择等内容的宣传画、宣传展板，同样也吸引了不少市民的关注。“以前我没有意识到测绘工作和地图的重要性，通过此次活动，我了解到如果地图描绘有误，就会出现有损国家主权和领土完整的问题，所以我们在悬挂地图的时候，一定要有识别真假地图的能力。”市民李女士说，希望洛阳人都能积极学习测绘知识，在生活、工作中规范使用地图。

据了解，除洛阳市规划展示馆会场外，今日全市各县(市、区)自然资源主管部门也纷纷开展形式多样的“测绘法宣传日”活动，吸引100余家测绘单位、1000余名市民参加活动，累计发放宣传材料6000余份。(记者 郭瑛 文/图)