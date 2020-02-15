洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市自然资源和规划局积极开展2020年“测绘法宣传日”活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-29 16:38

　　今日上午，洛阳市自然资源和规划局紧紧围绕“规范使用地图 一点都不能错”这一主题，在洛阳市规划展示馆积极开展2020年“测绘法宣传日”活动，向市民普及测绘法律法规和国家版图知识。

　　在洛阳市规划展示馆门前广场，测绘无人机、三维激光扫描仪、RTK测绘仪等测绘装备集中展示，吸引了众多市民驻足参观。

　　“这是复合翼大型无人机，翼展达到三米，由电池提供动力，可续航飞行两个多小时，是获取测绘基础数据的重要工具；这是四旋翼无人机，可搭载五镜头倾斜相机，用于制作城市实景模型，是城市建设与规划的好帮手……”现场，来自洛阳师范学院国土与旅游学院无人机工程技术研究中心的工程师张伟阁，向参加此次活动的市民讲解不同类型无人机在测绘工作中的用途，激起不少市民对测绘工作的强烈兴趣。

　　另外，在洛阳市规划展示馆内的测绘法宣传区，还张贴有测绘法、国家版图意识、北斗导航系统、问题地图识别及标准地图选择等内容的宣传画、宣传展板，同样也吸引了不少市民的关注。“以前我没有意识到测绘工作和地图的重要性，通过此次活动，我了解到如果地图描绘有误，就会出现有损国家主权和领土完整的问题，所以我们在悬挂地图的时候，一定要有识别真假地图的能力。”市民李女士说，希望洛阳人都能积极学习测绘知识，在生活、工作中规范使用地图。

　　据了解，除洛阳市规划展示馆会场外，今日全市各县(市、区)自然资源主管部门也纷纷开展形式多样的“测绘法宣传日”活动，吸引100余家测绘单位、1000余名市民参加活动，累计发放宣传材料6000余份。(记者 郭瑛 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·酒量多大、烟龄多久 得在手术麻醉前跟医生说
  • ·上了年纪总睡不好？睡前试试这4个动作
  • ·吃降压药效果不好 原是焦虑情绪作怪
    		•
    在东山底村嗅到时间的味道
    在东山底村嗅到时间的味道
    在东山底村嗅到时间的味道
        洛阳，有很多进入《中国传统古村落名录》的古村。这些村子历史悠久、民风淳朴、乡愁浓重。今天，记者就带大...
  • ·孟津一日游，眼福、口福都“管饱”
  • ·初秋的假日，休闲宜阳承包了
  • ·朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳：打造立体交通网 让都市圈成为“...
  • 郑西高速尧栾段：大山里的风景线
  • 洛阳行署路部分路段明后两天封闭施工 ...
  • 洛阳市第六届全国文明单位推荐名单公示
  • 老城区城市书房：设立科普书架 添彩书...
  • 李亚主持召开市委常委会会议 研究部...
  • 本科二批录取正式开始 8月31日8时至18...
  • 洛阳市青年人才认定工作开始网上申报 ...
  • 自贸区洛阳片区：完善路网结构 推进园...
  • “体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月27日
  • · 凤翔山庄真的要关门了吗？充值卡怎么退
    • 精彩图片
    洛宁县洛河生态治理工...
    【高清图】太美了！晚...
    洛龙区：整治美化工程...
    东方红（洛阳）国际陆...
    精彩热帖

    葵花朵朵向阳开

    静谧的山村

    天鹅戏荷

    葱兰几枝
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605