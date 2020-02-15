洛阳今天晴天间多云 气温21℃到32℃

今天晴天间多云，偏南风转偏东风2级到3级，气温21℃到32℃。
最近，好天气持续“在线”，早晚凉爽、舒适，午间还能感受到夏末的热情。
8月的尾巴，气温起伏不大。市气象台根据最新的气象资料分析，短期内我市高空受西北气流控制，以晴好天气为主。预计今天晴天间多云，偏南风转偏东风2级到3级，气温21℃到32℃。明天晴天到多云，局部有阵雨，偏北风2级到3级，气温21℃到31℃。
为什么天气凉爽了，蚊子的战斗力却明显增强了呢？我国大部分地区蚊子集中出现在6月至9月，最适宜蚊子生存和繁殖的气温为20℃至30℃，最适宜的湿度约70%。
蚊子跟我们一样，既怕冷也怕热。当气温为26℃至30℃时，雌蚊子的工作积极性最高。所以，近期天气一凉快，它们就开始扎堆儿聚集了。外出散步、游玩，可要做好防蚊工作呀。
夏秋之交，除了防蚊不能放松，防晒也不能掉以轻心。近期气温没有盛夏时高，给人的感觉是太阳光也没那么强烈，实际上此时紫外线强度并不比盛夏时低。市气象台数据显示，今天我市太阳光紫外线强度为5级，属于最高等级。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）
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