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“我给妈妈化个妆”亲情体验活动 请您来参与
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-29 09:31

　　“时间都去哪儿了，还没好好看看你眼睛就花了，柴米油盐半辈子，转眼就只剩下满脸的皱纹了……”这首歌唱出了孩子对亲情的呼唤、对父母的爱。在您的印象里，妈妈是不是常常素面朝天？您是否愿意为她化美美的妆，看到她最美的样子呢？自即日起，本报联合阿里巴巴天天正能量及全国30多家媒体发起“我给妈妈化个妆”亲情体验活动，请您来参与。

　　时光飞逝，不知不觉间，妈妈的眼角有了皱纹，双鬓染了一层霜。为了家庭，她操劳了半辈子，可能从没有化过妆。如果您羞于向妈妈说“我爱你”，那么换一种方式，为她化个妆，向她表达您的爱意吧！

　　“我为妈妈化个妆”活动是本报联合阿里巴巴天天正能量及全国30多家媒体发起的亲情体验活动。《洛阳晚报》作为该活动在洛阳的独家发起媒体，自即日起，面向全社会征集子女和妈妈的亲情故事。

　　我们将从讲故事的子女中选取20名体验者，请他们和自己的妈妈到指定化妆学校，请他们在现场为自己的妈妈化美美的妆，并请专业摄影师为化好妆的妈妈拍下照片。随后，本报将联合阿里巴巴天天正能量评选出10组获奖作品，并为每名获奖者即为妈妈化妆的子女提供价值超过1000元的奖品，其中包括市第一人民医院提供的价值878元的女性体检套餐，套餐项目包括宫颈癌筛查、乳腺彩超、子宫附件彩超、肝肾功能检查等。另外还有阿里巴巴天天正能量提供的精美化妆品一套。

　　获奖作品中人气最高的一组，有机会参与全国评选，最终全国精选出10组作品，获奖者将得到阿里巴巴天天正能量提供的5000元奖金及更多展示机会。

　　此外，我们还将组织“我陪妈妈一起变老”活动，请专业化妆师为本地评选出的10名获奖者提供一次化特效妆的机会。获奖者化完特效妆，将看到自己变老后的模样，和妈妈共同拍一张难忘的照片。

　　参与活动者可通过微博、抖音等平台分享给妈妈化妆的过程，并带#我给妈妈化个妆#话题进行传播。活动结束后，微博及抖音话题下面相关作品点赞量排名前十的，还将另外获得纪念品。

　　说出爱，趁现在！快来投稿，分享您与妈妈独一无二的亲情故事吧。您需要提供不少于200字的亲情故事，发送至邮箱328864142@qq.com，或者拨打本报热线电话66778866报名参与活动，请在报名时讲述您和妈妈的亲情故事。您也可以在微博@洛阳晚报、@天天正能量或抖音@洛视频、@阿里天天正能量上投稿。（记者 李砺瑾）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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