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预计到9月中旬，洛阳蔬菜价格将整体回落
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-29 09:11
市民在超市内选购蔬菜

　　近期，一些市民发现我市蔬菜价格有所上涨，其中叶类菜价格上涨最为明显。有人说，最近的菜价有点高。蔬菜价格上涨的原因有哪些？未来价格走势如何？昨日，记者对此进行了采访。

　　昨日上午，记者在洛龙区一家小型超市看到，生菜、小白菜等叶类菜每斤售价近4元，香芹每斤6.98元，长豆角每斤4.98元，菠菜每斤6.98元，茼蒿每斤7.58元，土豆、包菜等价格相对较低，基本每斤2元左右。

　　在洛龙区一家品牌连锁超市，长豆角每斤3.98元，龙豆每斤5.98元，西红柿每斤2.98元，西芹每斤2.98元，黄瓜每斤5.38元，青茄子每斤3.98元，香菜每斤9.98元，最便宜的是洋葱，每斤0.69元。

　　市发改委价格监测中心数据显示，本周34种蔬菜的平均价格为每斤3.22元，与上周平均价格每斤3.06元相比上涨约5%。就具体品种来说，与上周相比呈28升2降4平格局。28个上涨品种中涨幅较大的为：小白菜上涨22.58%，包菜上涨22.22%。2个下降品种为茄子和芹菜，分别下降6.87%、1.29%。与去年同期相比，本周我市蔬菜价格也有所上涨，涨幅较大的为：茄子上涨83.90%，生菜上涨78.03%。

　　市发改委价格监测中心相关工作人员说，6月、7月是本地蔬菜大量上市的季节，菜价相对较低，这两个月我市监测的33种蔬菜平均价格分别为每斤2.6元、2.67元。进入8月，菜价开始出现明显上涨。

　　今年51岁的王建学在通河农贸市场从事蔬菜批发生意，他说：“我干这行已经30多年了，每天都要看天气预报，除了看咱市的，还要看山东、陕西等蔬菜产区的天气预报。近期，菜价上涨主要还是天气原因。”

　　王建学说，往年，夏秋蔬菜换茬季，市场上货源减少，菜价多会有所上涨。今年上涨幅度较大，主要原因是前期山东等蔬菜产区出现强降水，市场供应量下降明显。此外，末伏过后，暑意渐消，蔬菜存放难度下降，面对敏感的行情，部分采购商抱着提前备货的心态，加大了采购量，因此导致菜价上涨。

　　不过，本周批发市场上部分蔬菜品种价格已经开始出现明显回落。“长豆角、黄瓜等品种这周已经便宜不少了。批发价一旦降下来，零售价也会很快回落。”王建学说。

　　我市一大型超市采购人员也表示，近期，全国天气形势逐渐好转，秋季蔬菜也将陆续上市，市场供应量将不断增加。预计到9月中旬，我市蔬菜价格将整体回落。（记者 郭飞飞 通讯员 陈文正 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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