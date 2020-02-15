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洛阳现有10余家医疗机构可进行核酸检测
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-29 09:03

　　本期关注

　　近日，不少市民来电咨询，高校即将陆续开学，一些高校要求学生返校时提供核酸检测报告，大家想了解核酸检测的相关信息。

　　听您倾诉

　　家住西工区的市民小陈在哈尔滨读大学，近期将要返校。近日，他收到学校通知，返校时须提供核酸检测报告。

　　核酸检测小陈听过不少次，但没有接触过这项检测。在得知自己返校前须做核酸检测后，小陈产生了不少疑问：我市哪里能做核酸检测？核酸检测的费用是多少？检测后多长时间能出报告？核酸检测和抗体检测是一回事儿吗？一次核酸检测的有效期是多长时间？

　　近期，还有不少市民咨询了和小陈相似的问题。

　　所跑单位

　　市卫健委、市中心医院等

　　跑腿经历

　　记者从市卫健委了解到，目前，我市可以进行核酸检测的医疗机构有河科大一附院、市中心医院、市第一人民医院、市第三人民医院、河科大二附院、洛阳东方医院、市妇幼保健院、洛阳新区人民医院、市中医院、栾川县人民医院、孟津县人民医院、汝阳县人民医院、嵩县人民医院、新安县人民医院、偃师市人民医院、宜阳县人民医院、宜阳县中医院、洛宁县人民医院、伊川县人民医院。其中，不少医疗机构做核酸检测需要预约。市民要进行核酸检测，可先与相应的医疗机构联系，咨询相关情况。

　　市中心医院检验科医生马建党说，新冠病毒检测目前主要分为核酸检测和抗体检测两种。核酸检测是通过聚合酶链反应来检测病毒基因组中特定的核酸序列，从而判断被检测者当时是否感染了病毒。抗体检测是检测血清中的特异性抗体，判断被检测者是否曾经感染病毒。“抗体检测可视为一种补充检测手段，相比之下核酸检测更灵敏、准确。像学生返校这种情况，应进行核酸检测，如果当地政府、学校没有特殊要求，做过核酸检测后一般不用再做抗体检测。”马建党说。

　　马建党说，做核酸检测时，医务人员首先要采集人体分泌物，用鼻拭子或咽拭子，擦拭鼻腔或咽后壁及双侧咽扁桃体处，随后将拭子头浸入细胞保存液中，将样本密封保存，并及时送进实验室进行核酸提取及检测。

　　根据省医保局、省卫健委下发的《关于临时新增“新型冠状病毒核酸检测”等医疗服务价格项目的通知》，目前，我省新冠病毒核酸检测价格为每次65元，相关检测试剂除外。“加上检测试剂的费用后，进行新冠病毒核酸检测的费用大约为每次80元。”马建党说。

　　根据有关规定，医疗机构对于自愿进行核酸检测的人群要确保“愿检尽检”，一般在24小时内出检测报告。记者从几家医疗机构了解到，市民自愿进行核酸检测，一般当天或次日就能拿到检测报告。

　　此外，关于核酸检测的有效期，市中心医院感染科医生李国涛说，核酸检测可以检测被检测者当时是否感染了病毒，不能保证此后不会被传染新冠病毒。不过，为了便于操作，核酸检测结果有一定有效期。目前，各地基本上将有效期设定为7天。所以，市民如果需要向有关单位提供核酸检测报告，不宜太早做检测，应详细向对方咨询相关情况，在对方要求的期限内进行核酸检测。

　　跑腿结果

　　小陈表示已了解了核酸检测的相关事宜，近期会到医疗机构进行检测，对晚报记者帮忙咨询表示感谢。（记者 郭秩铭 通讯员 耿梅 王美娟）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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