洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

开学如何做好疾病预防 快来直播间听专家解说
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-29 08:59

　　秋季新学期，孩子入学的健康问题备受家长关注。近日，洛报亲子圈微信群内有不少家长咨询：“幼儿园的防控措施做得怎样？能不能放心地把孩子送去？”“秋季流感等常见病比较多，如何呵护孩子的健康？”“新入园的孩子需要做哪些防护？”……

　　为帮助更多家长了解新学期孩子入园、入学时的健康注意事项，洛阳晚报亲子工作室联合市疾病预防控制中心传染病预防控制所推出“开学第一课，为孩子健康护航”直播活动，来自该所的主管医师麻小龙、医师孙毅莹两位专家将就家长们关心的疫情防控、秋季流行病的预防等内容在线答疑。

　　除了幼儿园、学校，各类教育培训机构也将陆续迎来新学员，这些机构的防控措施做得到位吗？教具是否消杀到位？直播中，两位专家将现场演示教育培训机构的消杀步骤、特殊教具的消杀处理等细节。

　　观看直播少不了抽奖环节，据了解，此次直播的奖品有精品才艺课、专业儿童科学教具等，如果您积极参与直播互动，还有机会赢取神秘大奖。

　　直播时间：8月31日(下周一)15时30分

　　观看方式：打开抖音，搜索“洛报亲子官方号”或扫下方抖音码收看

　　温馨提示：

　　此次直播时长1小时，如果您错过了直播时间，也可以在抖音平台关注“洛报亲子官方号”，工作人员会把直播中的精华内容制作成短视频集锦，陆续发布。（记者 裴冉冉 通讯员 梁秀梅）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·酒量多大、烟龄多久 得在手术麻醉前跟医生说
  • ·上了年纪总睡不好？睡前试试这4个动作
  • ·吃降压药效果不好 原是焦虑情绪作怪
    		•
    在东山底村嗅到时间的味道
    在东山底村嗅到时间的味道
    在东山底村嗅到时间的味道
        洛阳，有很多进入《中国传统古村落名录》的古村。这些村子历史悠久、民风淳朴、乡愁浓重。今天，记者就带大...
  • ·孟津一日游，眼福、口福都“管饱”
  • ·初秋的假日，休闲宜阳承包了
  • ·朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
    		•
    		 
    新闻排行
  • 郑西高速尧栾段：大山里的风景线
  • 洛阳：打造立体交通网 让都市圈成为“...
  • 洛阳行署路部分路段明后两天封闭施工 ...
  • 老城区城市书房：设立科普书架 添彩书...
  • 三类人群异地安置就医 切记要办理备案...
  • “体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动...
  • 洛阳市第六届全国文明单位推荐名单公示
  • 李亚主持召开市委常委会会议 研究部...
  • 洛阳市青年人才认定工作开始网上申报 ...
  • 本科二批录取正式开始 8月31日8时至18...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月27日
  • · 凤翔山庄真的要关门了吗？充值卡怎么退
    • 精彩图片
    洛宁县洛河生态治理工...
    【高清图】太美了！晚...
    洛龙区：整治美化工程...
    东方红（洛阳）国际陆...
    精彩热帖

    葵花朵朵向阳开

    洛浦夕照

    相守相伴

    街拍
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605