开学如何做好疾病预防 快来直播间听专家解说

秋季新学期，孩子入学的健康问题备受家长关注。近日，洛报亲子圈微信群内有不少家长咨询：“幼儿园的防控措施做得怎样？能不能放心地把孩子送去？”“秋季流感等常见病比较多，如何呵护孩子的健康？”“新入园的孩子需要做哪些防护？”……

秋季新学期，孩子入学的健康问题备受家长关注。近日，洛报亲子圈微信群内有不少家长咨询：“幼儿园的防控措施做得怎样？能不能放心地把孩子送去？”“秋季流感等常见病比较多，如何呵护孩子的健康？”“新入园的孩子需要做哪些防护？”……

为帮助更多家长了解新学期孩子入园、入学时的健康注意事项，洛阳晚报亲子工作室联合市疾病预防控制中心传染病预防控制所推出“开学第一课，为孩子健康护航”直播活动，来自该所的主管医师麻小龙、医师孙毅莹两位专家将就家长们关心的疫情防控、秋季流行病的预防等内容在线答疑。

除了幼儿园、学校，各类教育培训机构也将陆续迎来新学员，这些机构的防控措施做得到位吗？教具是否消杀到位？直播中，两位专家将现场演示教育培训机构的消杀步骤、特殊教具的消杀处理等细节。

观看直播少不了抽奖环节，据了解，此次直播的奖品有精品才艺课、专业儿童科学教具等，如果您积极参与直播互动，还有机会赢取神秘大奖。

直播时间：8月31日(下周一)15时30分

观看方式：打开抖音，搜索“洛报亲子官方号”或扫下方抖音码收看

温馨提示：

此次直播时长1小时，如果您错过了直播时间，也可以在抖音平台关注“洛报亲子官方号”，工作人员会把直播中的精华内容制作成短视频集锦，陆续发布。（记者 裴冉冉 通讯员 梁秀梅）