本科二批录取正式开始 8月31日8时至18时将征集志愿

昨日，我省普通高招本科二批录取工作正式开始，共投出档案197292份。8月31日，本科二批将征集志愿。 昨日，我省普通高招本科二批录取工作正式开始，共投出档案197292份。8月31日，本科二批将征集志愿。 省招办公布的数据显示，本科二批是本科层次招生院校数最多和招生规模最大的一个批次。 共投出档案197292份(不含定向和预科) 文科59698份 理科137594份 从投档情况看，考生志愿填报较为理性，公办院校、民办院校和独立学院搭配填报，志愿梯度明显，志愿满足率高。 在858个文科招生单位中，投档满额的有812个 约占文科招生单位的95% 在1023个理科招生单位中，投档满额的有1003个 约占理科招生单位的98% 8月31日8时至18时，本科二批将征集志愿。届时，未被投档且符合成绩等条件要求的考生，可登录省招办网站选择填报征集志愿。 部分省内高校投档线 ●文科生源充足且投档线(投档最低分)较高的省内招生单位 中原工学院555分 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) 554分 信阳师范学院552分 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办，在河南检察职业学院就读) 552分 河南警察学院550分 ●理科生源充足且投档线(投档最低分)较高的省内招生单位 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院，就读地在三门峡市)(医护类) 552分 中原工学院543分 河南理工大学539分 河南警察学院538分（见习记者 刘敏）