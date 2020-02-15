洛报集团融媒体报道扶贫工作画面登上央视

近日，央视新闻频道报道了我市人大代表、嵩县黄庄乡三合村党支部副书记冯亚珂带领村民建设美丽家乡的事迹。

在央视新闻频道的报道中，特别呈现了本报记者在三合村进行5G直播时的画面(视频截图)

近日，央视新闻频道报道了我市人大代表、嵩县黄庄乡三合村党支部副书记冯亚珂带领村民建设美丽家乡的事迹。

报道开头特别呈现了本报记者在三合村进行5G直播时，冯亚珂在镜头前侃侃而谈的画面。这是我市大型助农5G直播栏目《我是洛阳扶贫达人》首期的采访场景。

扫二维码，观看央视新闻频道报道详情

今年6月，市扶贫办与洛阳日报报业集团联合打造了《我是洛阳扶贫达人》大型助农5G直播栏目，旨在利用报、网、端、微等多种渠道及文图、直播、视频等多种形式，全方位展现我市脱贫攻坚工作中涌现的典型人物，营造良好舆论氛围。这是我市首个以直播为主要形式的脱贫攻坚融媒体栏目。

通过直播，聆听洛阳“致富带头人”讲述的奋斗故事；通过短视频，记录洛阳“驻村第一书记”沾泥土带露珠的工作日常……不少看过该栏目报道的网友通过微信、微博评论以及直播留言等方式，称赞《我是洛阳扶贫达人》栏目传播了洛阳扶贫“好声音”。

网友“ccccccc”：“真应该多开设一些这样正能量满满的直播栏目，让更多人了解咱美丽古都和美丽古都人。”

网友“烟雨春晓”：“为实干者点赞！这才是大学生建设农村的正确方式！谢谢栏目策划者讲述洛阳扶贫好故事。”……

暑假写生季刚刚过去，结束了两个月忙碌工作的冯亚珂昨日在电话中欣喜地告诉记者：“这个暑假，来三合村写生的人比预想的多。其中，不少都是看了直播的网友，有的是冲着三合村的风光来的，有的是想来看看我这个直播镜头里的‘网红书记’。”

《我是洛阳扶贫达人》栏目第三期报道了在新安县深山区拓荒多年的退伍“父子兵”孙江子和孙帅的故事，引发不少网友关注。孙江子告诉记者：“通过直播，很多人了解了我们的故事，有些网友特意加了景区的官微，留言给我们加油打气。”

截至目前，《我是洛阳扶贫达人》大型助农5G直播栏目已制作6期，全网总阅读量突破600万次，受到了我市扶贫带头人和网友的一致好评。网友可下载掌上洛阳App或关注抖音洛视频收看实时直播，也可关注洛阳晚报微信、微博、头条号看短视频和详细文图内容。（记者 李雨璐）