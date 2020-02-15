洛阳市第六届全国文明单位推荐名单公示

根据河南省文明办《关于做好我省第六届全国文明单位推荐工作的通知》要求，经自愿申报、基层推荐、综合考评、会议研究，拟推荐河南科技大学第一附属医院等7个单位为第六届全国文明单位。

根据河南省文明办《关于做好我省第六届全国文明单位推荐工作的通知》要求，经自愿申报、基层推荐、综合考评、会议研究，拟推荐河南科技大学第一附属医院等7个单位为第六届全国文明单位。 根据河南省文明办《关于做好我省第六届全国文明单位推荐工作的通知》要求，经自愿申报、基层推荐、综合考评、会议研究，拟推荐河南科技大学第一附属医院等7个单位为第六届全国文明单位。 现将推荐名单予以公示，公示期为5天(2020年8月29日至2020年9月2日)。如有异议，请以书面形式，并署真实姓名和联系地址，于2020年9月2日前邮寄或直接送至洛阳市文明办。直接送达的以送达日期为准；邮寄的以邮戳为准。群众如实反映拟推荐对象的有关问题受法律保护。 地址：洛阳市洛龙区政和路16号洛阳市委宣传部102室 邮政编码：471000 联系电话：0379-63637169 公示的拟推荐名单如下： 1.河南科技大学第一附属医院 2.中国共产党洛阳市委员会办公室(同创单位：中共洛阳市委机要保密局、中共洛阳市委政策研究室) 3.中国共产党洛阳市委员会组织部(同创单位：洛阳市党员远程网络电化教育中心、洛阳市专家服务中心、洛阳市干部档案管理中心、洛阳市高层次人才信息中心) 4.洛阳市审计局(同创单位：洛阳市审计服务中心) 5.国家税务总局宜阳县税务局 6.孟津县人民法院 7.国网河南省电力公司栾川县供电公司 洛阳市文明办 2020年8月28日