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第十一届《洛阳日报》县（市）区好新闻评选有果
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-29 08:40

　　昨日，第十一届《洛阳日报》县(市)区好新闻评选会在孟津县举行。43篇作品分获一、二、三等奖，偃师市、孟津县、新安县、宜阳县、伊川县、汝阳县、洛宁县、栾川县、嵩县、涧西区、西工区、洛龙区、高新区等县(市)区的通讯员代表参加会议。

　　本次评选活动由市新闻工作者协会、洛阳日报报业集团主办，孟津县委宣传部承办。

　　会议共评出一等奖作品9篇、二等奖作品13篇、三等奖作品21篇。一等奖作品为：《城市提质内外畅通建园扩绿引水润城》(作者郑战波)、《“最早的中国”擘画文化新图》(作者黄伟伟)、《望得见青山看得见绿树留得住乡愁》(作者郑战波党一豪)、《樱桃树喜结三种“果”》(作者高月郭建立)、《建设美丽乡村共享美好生活》(作者周伟星)、《党建引领助扶贫平等乡里话“平等”》(作者周中强王向科)、《弘扬登山精神咬定脱贫不放松》(作者吴桧菊)、《小康路上故事多》(作者白佳丽张瑜嘉)、《党建引领，打造基层治理创新的“涧西样板”》(作者高德权)。

　　此外，孟津县、新安县、宜阳县、伊川县、栾川县等县委宣传部，汝阳县、涧西区等县(区)新闻中心，偃师市融媒体中心被评为2019年度《洛阳日报》县(市)区新闻宣传先进集体。

　　来自县(市)区的新闻作品，已成为宣传当地经济社会发展经验和发展成就，讲好县(市)区故事、塑好县(市)区形象的重要窗口，集中体现了基层新闻工作者践行脚力、眼力、脑力、笔力的成果，为服务改革发展稳定大局、加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎提供了有力的舆论保障。（洛阳日报记者）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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