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今年前7个月洛阳中小企业稳定恢复态势明显
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-29 08:30

　　今年前7个月，我市中小企业实现营业收入3779.8亿元，完成增加值1132.2亿元，利润总额318.2亿元，营业收入、增加值、利润增速分别比上半年回升5.1、8.7、1.4个百分点，稳定恢复态势明显。这是记者在28日上午召开的工信部“十四五”促进中小企业发展调研座谈会上了解到的。

　　截至目前，我市共有中小企业4.1万家、从业人员96.1万，为全市贡献了近50%的税收、60%以上的生产总值、80%以上的高新技术企业、90%以上的城镇劳动就业，在稳增长、稳就业、保民生方面发挥了重要作用。

　　在深化“联企入企惠企助企”活动方面，我市前7个月共推动市、县490名领导干部联系1241家重点企业，累计协调解决企业反映问题1718个，发布岗位需求7.7万个，对接科研成果1089项，签订产销合同9500万元，银行融资支持30.2亿元，落实各类减税降费政策38.8亿元。

　　在培育创新能力方面，我市上半年新实施“三大改造”企业195家，组织智能化改造线上培训24期，新认定“小巨人”培育企业19家，新增“隐形冠军”企业20家，11家企业进入2020年省“专精特新”中小企业拟认定名单。今年前7个月，创业创新示范基地共进驻小微企业1475家。

　　在优化营商环境方面，我市稳步推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，民营企业、中小企业单笔500万元以下无争议欠款实现清零，全市商事纠纷平均审理天数缩短至71天，两级法院受理的5288件营商环境案件审结率达70%。

　　下一步，我市将加大惠企政策宣传落实力度，力争将更多市场主体纳入政策支持范围；着力破解企业要素保障难题，持续开展“百行进万企”等融资对接活动，加大对企业引才支持力度，加快拖欠账款清理；着力增强企业竞争力，不断提升中小企业制度规范化等“六化”水平；持续改善优化营商环境，吸引更多优秀企业和人才来洛创业，为我市经济发展注入新鲜血液。

　　工信部中小企业局副局长秦志辉、省工信厅二级巡视员樊二刚、副市长侯占国等参加会议。（记者 陈曦 通讯员 王正豪）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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