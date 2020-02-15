2020年度国家小型微型企业创业创新示范基地公示名单发布 洛阳两家基地入选

记者日前从市工信局获悉，工信部近日发布2020年度国家小型微型企业创业创新示范基地公示名单，我省4家基地入选，其中洛阳两家，分别为洛阳中科科技园小型微型企业创业创新基地和洛阳信息科技城。

记者日前从市工信局获悉，工信部近日发布2020年度国家小型微型企业创业创新示范基地公示名单，我省4家基地入选，其中洛阳两家，分别为洛阳中科科技园小型微型企业创业创新基地和洛阳信息科技城。

国家小型微型企业创业创新示范基地，是由法人单位建设或运营，聚集各类创业创新服务资源，为小微企业提供有效服务支撑的载体和场所。申报示范基地应当在物业服务智慧化、项目管理数字化、创业服务平台化、产业布局生态化等基地运营模式、管理模式上有创新，或在孵化效果、创新支持等方面具有突出的特色优势和示范性。

自2016年工信部印发《国家小型微型企业创业创新示范基地建设管理办法》以来，我市紧紧围绕推动“大众创业、万众创新”这一主题，不断加强和完善小微企业公共服务网络体系建设，截至目前全市共有国家小型微型企业创业创新示范基地5家，数量居全省首位。

洛阳中科科技园小型微型企业创业创新基地位于高新区，项目投资2亿元，项目一期、二期建成投入使用1.3万平方米的行政办公区、联合研发中心、众创空间、会议餐饮中心及其他配套设施，能满足生物医药、生物技术、生物材料、大健康及大学生创业等专业化全链条创新创业，迄今共孵化培育普泰生物、中科生物芯片、中科基因等科技型企业100家，创新团队及大学生团队30余个。

洛阳信息科技城位于西工区，运营面积近2万平方米，是我市首家由老市场转型的小型微型企业创业创新基地。该基地运行以来，累计孵化信息产业小微企业96家，其中科技型中小企业73家、高新技术企业5家，6家企业荣获“河南省电子商务示范企业”称号。（记者 陈曦 通讯员 夏元祥）

相关链接

我市国家小型微型企业创业创新示范基地

●洛阳北航科技园小微企业创业创新示范基地(2018年度)

●洛阳高新科技企业创业示范基地(2019年度)

●洛阳国家大学科技园(2019年度)

●洛阳中科科技园小型微型企业创业创新基地(2020年度)

●洛阳信息科技城(2020年度)