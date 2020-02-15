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期待！洛阳将建设5G数字示范城市
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-29 17:29

　　28日下午，洛报融媒记者从新基建·5G场景应用高峰论坛上获悉，洛阳市老城区人民政府、古都发展集团与中兴网信、中企云链将启动建设5G数字示范城市，开启了老城区在洛阳全市的数字城市建设的先行之路。

　　本次论坛由洛阳市工业和信息化局、中共洛阳市老城区委员会、洛阳市老城区人民政府主办，深圳中兴网信科技有限公司、吉林省金冠电气股份有限公司承办。采用主题演讲、圆桌论坛、战略签约和启动仪式等形式，以新基建和5G场景应用建设为主线贯穿全场。该论坛吸引了“新基建”领域相关明星企业，促进跨界融合、互补，为洛阳数字城市建设增添新动能。

　　本次论坛见证了金冠股份与中兴网信的战略合作签约。金冠股份是注册在吉林省的一家创业板上市公司，于2019年被洛阳市老城区下属全资国有公司洛阳古都集团控股，目前运营中心已迁至老城区，是一家国家级高新技术企业、国家火炬高新技术企业、高科技的智能智造企业。中兴网信是中兴通讯旗下专注数字智慧城市运营、5G场景应用的子公司，致力于成为中国5G数字城市建设的领导者。两家企业优势互补，相互融合，必将形成更强大的“新基建”市场服务能力。

　　论坛中，老城区政府、古都发展集团与中兴网信、中企云链，举行“共建5G数字示范城市启动仪式”，开启了洛阳市老城区在洛阳全市的数字城市建设的先行之路。

　　老城区相关负责人介绍，下一步，老城区将继续在推动产业数字化、数字产业化上下功夫，持续深化“新基建”与数字经济、“智慧老城”的有机融合，充分运用以5G网络应用为代表的大数据、物联网、人工智能、工业互联网，拉动数字经济加速扩张，积极与人民数据、三众智慧节能、中兴科技、京东X事业部等一批数字经济企业合作，争取更多“新基建”项目，培育发展新动能，提高产业网络化、智能化水平，为数字城市建设贡献老城力量。

　　（洛报融媒记者 李冰 通讯员 王敏 文/图）
[ 责任编辑：潘亮]
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