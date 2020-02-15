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拒绝餐饮浪费 中行洛阳分行在行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2020-08-28 18:50

　　为深入贯彻落实习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出的重要指示，坚决制止餐饮浪费行为，切实培养节约习惯，在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围。中国银行洛阳分行积极行动，采取切实有效的措施，引导全行员工牢固树立“节约粮食，从我做起”的理念，以实际行动杜绝“舌尖上的浪费”。

　　近日，该行通过向全员发出了“弘扬美德，厉行节约，拒绝舌尖上的浪费”倡议书，提倡树立科学、理性的餐饮理念，做“光盘行动”的践行者，做“文明用餐”的引领者。在内部食堂粘贴节约粮食的海报及宣传标语等，引导员工用餐时要采取“少拿勤取”“吃多少取多少”，养成不剩饭、不剩菜的好习惯，并设立“浪费食物曝光台”，在残食收集桶处设置监控设备，对浪费食物的员工予以曝光批评。

　　该行表示，在今后的工作中，全行上下将共同发力，坚决做好反对餐饮浪费行为，培养节约朴素的用餐习惯，将“节约用餐，拒绝浪费”进行到底。
[ 责任编辑：潘亮]
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