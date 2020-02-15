李亚主持召开市委常委会会议 研究部署秋冬季疫情防控、制止餐饮浪费等工作

28日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、指示和文章精神，对进一步做好学习宣传《习近平谈治国理政》第三卷、秋冬季疫情防控、制止餐饮浪费等工作提出要求。

李亚主持召开市委常委会会议

深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神

研究部署秋冬季疫情防控、制止餐饮浪费等工作

28日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、指示和文章精神，对进一步做好学习宣传《习近平谈治国理政》第三卷、秋冬季疫情防控、制止餐饮浪费等工作提出要求。

李亚领学了习近平总书记在安徽考察时、在扎实推进长三角一体化发展座谈会上、在中共中央政治局第二十二次集体学习时、在听取军队参与防汛救灾情况汇报时、在经济社会领域专家座谈会上的重要讲话和指示精神，以及在《求是》杂志上发表的重要文章《中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征》《不断开拓当代中国马克思主义政治经济学新境界》。

会议指出，要深刻领会习近平总书记一系列重要判断和重要论述，与总书记视察河南重要讲话、关于黄河流域生态保护和高质量发展、关于区域协调发展等重要指示精神结合起来抓好贯彻落实，正确认识当前形势，积极应对风险挑战，主动融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，在贯彻落实国家、省战略部署中抓住机遇、找准定位，扎实推进“六稳”“六保”“五提”各项工作，着力在危机中育新机、于变局中开新局，全面完成今年各项目标任务，推动洛阳高质量发展取得新成效、迈入新境界。

会议进一步学习了中央、省委关于学习宣传《习近平谈治国理政》第三卷的部署要求，对我市贯彻落实工作进行部署，强调学习宣传贯彻《习近平谈治国理政》第三卷是当前和今后一个时期全党的重大政治任务，各级各部门要以高度的使命感责任感，在学懂弄通做实上下功夫，原原本本学、学深悟透入脑入心，全面系统学、观大势悟大道谋大局，联系实际学、学以致用推动工作，引领群众学、增进共识凝心聚力，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在河洛大地不断落地生根、形成生动实践。会议认真学习习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出的重要指示精神，指出要加强监管，健全法治，着力整治餐饮浪费等行为；要加强宣传，弘扬勤俭节约美德，引导群众树立科学饮食新理念，真正以厉行节约、反对浪费的小切口推动价值理念的大革新、经济活动的大升级和党风政风的大转变；要分类指导，规范约束好餐饮企业，重点抓好机关、企业、政务商务接待、学校食堂等场所用餐节约，在全市中小学上好以厉行节约为主题的“秋季开学第一课”；要扛牢粮食安全责任，稳定粮食面积，发展特色农业，推进沟域经济，走好农业高质量发展之路；要示范带动，党员领导干部率先垂范，严格落实中央八项规定及其实施细则要求，倡树绿色健康新风尚，引领带动全社会形成浪费可耻、节约为荣的浓厚氛围。

就进一步完善常态化防控机制，扎实做好秋冬季疫情防控工作，会议强调，要健全常态化防控体制机制，有力有序做好秋冬季疫情防控工作，坚决防止疫情反弹，全力维护人民群众生命安全和身体健康。要未雨绸缪、精准施策，完善和加强应急指挥体系、监测预警机制，坚持疫情防控领导体制、战时机制和指挥体系不变，加强对重点环节监测，发挥药店等“前哨”作用，提高医疗机构诊疗力量，发挥大数据平台作用和“洛康码”一体化功能。要着力提高核酸检测能力，为更好应对疫情提供高水平的技术支撑。要切实提高预防救治工作水平，落实自我防护、家庭防护责任，养成良好个人卫生习惯，严格落实人口密集的公共场所戴口罩、测体温、查验“洛康码”等举措，加强救治床位建设。要强化物资保障，补齐公共卫生短板，抓好公共卫生物资储备。要扎实做好大型活动和学校秋季开学防控。要统筹开展文明创建和新时代爱国卫生运动，不断拓展深化城市清洁行动成效。

会议还研究了其他事项。

(洛报融媒记者 李东慧)