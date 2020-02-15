洛阳市青年人才认定工作开始网上申报 可享受住房补贴和生活补贴

洛报融媒记者今日从市人力资源和社会保障局获悉，我市青年人才认定工作开始网上申报，符合条件的博士研究生、硕士研究生以及“双一流“建设高校和建设学科的全日制本科毕业生均可申请认定。

洛报融媒记者今日从市人力资源和社会保障局获悉，我市青年人才认定工作开始网上申报，符合条件的博士研究生、硕士研究生以及“双一流“建设高校和建设学科的全日制本科毕业生均可申请认定。青年人才可享受住房补贴，博士生还可申请生活补贴。

据悉，2018年6月21日以后，我市市直机关、市属事业单位、驻洛高校、我市企业(劳务派遣企业除外)和民办非企业单位全职引进的，或在我市创办经登记注册且正常经营3个月以上企业的全日制博士研究生、全日制硕士研究生、“双一流”建设高校和建设学科的全日制本科毕业生、QS世界大学最新综合排名前100名的国(境)外高校全日制本科毕业生，均可申请认定青年人才。

根据我市出台的相关政策，青年人才可享受住房补贴和生活补贴。

住房补贴(三选一)

全日制博士研究生：购房补贴10万元，租房补贴1200元/月，可申请入驻人才公寓120平方米；

全日制硕士研究生：购房补贴5万元，租房补贴800元/月，可申请入住人才公寓90平方米；

全日制本科生：购房补贴3万元，租房补贴500元/月，可申请入住人才公寓60平方米。

生活补贴

全日制博士研究生补贴标准为2000元/月，补贴期3年；

全日制硕士研究生补贴标准为一次性补贴5000元，明年上半年可申请发放。

申报方式

符合条件的青年人才，可于9月、11月的1日至15日的法定工作日(15日为节假日的顺延一日)申请。2020年洛阳市青年人才认定工作采取线上办理方式进行:

1、微信搜索“洛阳人社”公众号，关注并进入公众号，选择“业务办理”-“青年人才认定”。

2、先由用人单位注册，尔后由用人单位组织本单位需申报洛阳市青年人才认定的人员进行注册。

3、个人和用人单位登录后，先由个人进行申报、提交，尔后用人单位进行初审。(注册、登录前先阅读“使用手册”，按操作提示和要求进行注册、登录、申报、审核、查询)

(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李帆 李培博)