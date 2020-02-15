洛阳行署路部分路段明后两天封闭施工 途经公交线路临时调线

今日，记者从市公交集团获悉：29日(周六)、30日(周日)，行署路王城大道口至凯旋桥东段封闭施工，途经该路段的公交线路临时调线。

今日，记者从市公交集团获悉：29日(周六)、30日(周日)，行署路王城大道口至凯旋桥东段封闭施工，途经该路段的公交线路临时调线。

具体调整方案如下：

17路：去程从九都东路启明南路口发车，沿原线至凯旋西路涧东路口后，改走凯旋西路、凯旋桥恢复原线运营。回程与去程运营线路一致。

46路：去程从国花路公交停车场发车，沿原线至凯旋西路王城大道口后，改走凯旋西路、凯旋桥恢复原线运营。回程与去程运营线路一致。

75路：去程从武汉南路蓬莱路口北发车，沿原线至凯旋桥东后，改走凯旋西路、王城大道恢复原线运营。回程与去程运营线路一致。(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 赵承)