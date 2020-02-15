三类人群异地安置就医 切记要办理备案手续

“我长期在外地工作，生病时如何看病？”近日，有网友通过网络平台发帖，咨询关于异地安置就医问题。今日，洛阳网记者联系了洛阳市医疗保障局相关负责人，就此问题进行采访。

“目前，涉及异地安置就医有三类人群：异地安置退休人员、异地长期居住人员和常驻异地工作人员。这三类人群外地就医应办理备案手续，首先从网站下载或到窗口领取并填写《河南省异地就医登记备案表》，之后携带《河南省异地就医登记备案表》和社会保障卡，到服务大厅窗口办理登记备案，经电子备案后，才能到异地安置医院住院直接结算。”洛阳市医疗保障局相关负责人提醒，异地安置备案手续是针对长期在异地居住、生活和工作的参保人开展的异地医保政策，办理异地安置登记备案手续后，社会保障卡在洛阳将无法使用，无特殊情况2年内不得取消。(记者 郭瑛)