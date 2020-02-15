邮储银行洛阳市分行组织开展专家合规讲座及观看警示教育片活动

为牢固树立法治观念，增强遵章守纪和合规操作意识，持续扎实开展“全市邮政金融案件警示教育活动”，邮储银行洛阳市分行组织开展了专家合规讲座及观看警示教育片活动。辖内各级机构负责人、部门经理、基层网点负责人等重要岗位人员及相关人员参加了会议。

为牢固树立法治观念，增强遵章守纪和合规操作意识，持续扎实开展“全市邮政金融案件警示教育活动”，邮储银行洛阳市分行组织开展了专家合规讲座及观看警示教育片活动。辖内各级机构负责人、部门经理、基层网点负责人等重要岗位人员及相关人员参加了会议。

南云律师事务所王璐璐律师以《增进法律素养预防职务犯罪》为主题，主要从银行从业人员管理、案例分析两个方面，系统讲述了银行从业人员常见的犯罪行为，并从鲜活的案例出发，从贪污罪、受贿罪、违法发放贷款罪、挪用资金罪、金融凭证诈骗罪、吸收客户资金不入账罪，窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，购买假币、以假币换取货币罪等犯罪形式深刻剖析了银行系统常见的几种犯罪罪名、法律分析及判决结果，进一步提升了参会人员的法律和合规意识。

随后市分行组织观看了警示教育片，警示员工合规操作，自觉做到知规守规。

最后程相流副行长告诫员工，要坚持合规底线，不断加强自身行为管控，有效防范和遏制违规行为发生，并积极引导各级机构以案为鉴、以案代训、以案促改,教育从业人员知敬畏、存戒惧、守底线,根植守法合规文化,促进全市各项业务稳健运行，树立邮储银行良好形象。