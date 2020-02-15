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邮储银行洛阳市分行组织开展警示教育基地参观活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2020-08-28 10:53

　　为深入贯彻落实党中央、国务院部署，严厉打击银行业从业人员违法犯罪行为，持续扎实开展“全市邮政金融案件警示教育活动”，构建合规文化长效机制建设，邮储银行洛阳市分行积极组织辖内各级机构负责人、部门经理、基层网点负责人、信贷人员等重要岗位人员于8月26日赴洛阳市民之家警示教育基地开展参观活动。

　　警示教育基地展馆内那一组组详实的史料、一幅幅真实的照片，给参观人员带来了强烈触动，使大家深刻认识到违法、违纪、违规行为造成的严重危害，让广大员工受到了警醒、明白了底线、知晓了敬畏，今后将进一步严格约束自身行为，无论何时何地，都将继续保持廉洁自律，不能有丝毫的动摇，不仅要严格约束自己，算好“事业账”“家庭账”和“人生账”，还要真正做到敬畏法律、道德自律、牢记制度、合规操作。

　　为了强化参观活动效果，在廉洁文化宣传教育馆内，全体参观人员在程相流副行长的带领下进行了合规宣誓，拉响的警钟在每一名邮储银行员工的脑海中久久回荡，参观结束后，大家纷纷表示，在以后的工作中，将时刻保持清醒的头脑和定力，廉洁自律，远离红线底线。

　　通过本次警示教育基地的参观学习，进一步增强了员工的廉政意识，筑牢了拒腐防变的防线，建立健全了案防长效机制，持续提升了该行金融案防合规管理水平。
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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