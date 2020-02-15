外国小姐姐看黄河丨第一集：黄河诗情

她叫玛塔·内什科维奇，来自塞尔维亚。因为对中国的传统文化有着浓厚的兴趣，两年前，玛塔来到了中国。
她叫玛塔·内什科维奇，来自塞尔维亚。因为对中国的传统文化有着浓厚的兴趣，两年前，玛塔来到了中国。
位于黄河南岸的河南省巩义市，是中国唐代伟大的现实主义诗人杜甫的故乡。而几十公里外的洛阳市，作为唐代时的国际化大都会，更是见证了诗歌创作盛况。
试想，一千多年前的唐朝诗人们，面对着龙门石窟，会吟咏出怎样的佳句？这一次，玛塔希望通过自己的旅程，亲身感受这传承了千年的诗歌魅力。
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