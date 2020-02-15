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外国小姐姐看黄河丨第一集：黄河诗情
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 新华社 2020-08-28 10:48

　　她叫玛塔·内什科维奇，来自塞尔维亚。因为对中国的传统文化有着浓厚的兴趣，两年前，玛塔来到了中国。

　　位于黄河南岸的河南省巩义市，是中国唐代伟大的现实主义诗人杜甫的故乡。而几十公里外的洛阳市，作为唐代时的国际化大都会，更是见证了诗歌创作盛况。

　　试想，一千多年前的唐朝诗人们，面对着龙门石窟，会吟咏出怎样的佳句？这一次，玛塔希望通过自己的旅程，亲身感受这传承了千年的诗歌魅力。

　　总策划：王丁

　　监制：王圣志

　　统筹：桂娟

　　编导：袁月明

　　记者：袁月明

　　编辑：林涵

　　新华通讯社河南分社出品

　　新华社音视频部制作④
[ 责任编辑：马佳佳]
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