“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会围棋、五子棋比赛开始报名

以棋会友，“棋”乐无穷！即日起，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会围棋、五子棋比赛报名工作启动，凡在洛工作、生活、学习人士均可免费参与，爱棋人士快来报名吧！

以棋会友，“棋”乐无穷！即日起，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会围棋、五子棋比赛报名工作启动，凡在洛工作、生活、学习人士均可免费参与，爱棋人士快来报名吧！ 以棋会友，“棋”乐无穷！即日起，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会围棋、五子棋比赛报名工作启动，凡在洛工作、生活、学习人士均可免费参与，爱棋人士快来报名吧！ 围棋比赛 比赛时间：2020年9月19日至20日 比赛地点：洛阳市棋类协会(洛阳市体育中心体育场西北门入口处) 报名时间：即日起至2020年9月10日 竞赛内容：围棋团体赛、围棋个人赛 报名方式： 有网络报名、线下报名两种方式。选择网络报名，可登录“云动洛阳”APP，点击“赛事活动”，选择“围棋比赛”进行报名；选择线下报名，可填写报名表或将姓名、身份证号码、联系方式发送至邮箱lyqxtxt@163.com进行报名。 报名联系人：刘霞 联系电话： 13838877679 五子棋比赛 比赛时间：2020年9月26日 比赛地点：洛阳市棋类协会(洛阳市体育中心体育场西北门入口处) 报名时间：即日起至2020年9月20日 竞赛内容： 五子棋团体赛、五子棋个人赛 报名方式： 有网络报名、线下报名两种方式。选择网络报名，可登录“云动洛阳”APP，点击“赛事活动”，选择“五子棋比赛”进行报名；选择线下报名，可填写报名表或将姓名、身份证号码、联系方式发送至邮箱lyqxtxt@163.com进行报名。 报名联系人：涂晓洛 联系电话：15037941742 需要注意的是，以上赛事的报名者，须持有二代身份证或户口簿、在洛工作证明等相关身份证明；经县级以上(含县级)医务部门出具的健康证明；比赛期间洛康码需为“绿码”，体温检测不超过37.3℃，方可参赛。另外，参赛队员需自行办理赛事期间人身意外伤害保险，并签订自愿参赛责任书，比赛活动过程中安全责任自负。(>>>>更多报名要求请点击查看) 本届全民健身运动会由洛阳市体育局、中共洛阳市委直属机关工作委员会、洛阳市总工会、洛阳体育总会共同举办，持续至11月底，期间将组织举办27项全民健身比赛。(记者 郭瑛)