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汝阳县人民检察院开展“珍惜粮食 从我做起”活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源： 2020-08-28 10:35

　　为认真贯彻落实习近平总书记关于坚决制止餐饮浪费行为的重要指示精神，汝阳县人民检察院开展“珍惜粮食、从我做起”活动，积极营造“浪费可耻、节约为荣”良好氛围，号召全院干警以实际行动“拒绝浪费”。

　　8月26日上午，在纪检组长、党组成员张胜敏和党组成员、政治部主任杨武运的带领下，干警们踊跃参与“珍惜粮食、从我做起”签名承诺，倡导文明健康生活，自觉参与“光盘行动”，拒绝舌尖上的浪费，誓做“光盘达人”。

　　通过电子显示屏宣传标语，餐厅张贴文明用餐宣传画、取餐处摆放“按需少量、勤拿少取”提示语、餐桌上摆放“当知盘中餐粒粒皆辛苦”、“珍惜粮食，从我做起”等提示牌，时刻提醒检察干警常思一粥一饭来之不易，自觉养成“光盘”习惯。

　　餐厅按照干警进餐情况提供服务，精打细算、精准采购、按需供应，把握源头控制。严格执行公务接待开支标准，严禁无实质内容接待，从严控制接待人数和陪餐人数。同时，餐厅还主动了解干警饮食喜好，灵活调整菜品供应，科学膳食，保证菜品质量，推出小份量、拒绝“舌尖上”的浪费。　　

　　“光盘行动”没有休止符，勤俭是我们的传家宝，什么时候都不能丢掉。“拒绝舌尖上的浪费”，从我做起，从现在做起，与文明握手，与陋习告别，汝阳县检察院将“光盘行动”作为一项常态化工作持续进行下去，以实际行动树立检察机关良好形象。(通讯员 储涛)
[ 责任编辑：李玉洁]
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