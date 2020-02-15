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高额回报诱导投资者 警惕“伪私募”陷阱
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-28 08:25

　　近期，一些以私募基金为名进行集资的诈骗陷阱相继被曝光，不法分子多打着“私募”旗号，许下高额回报诱导投资者，非法吸收公众资金。市处非办提醒市民对此类非法集资活动提高警惕。

　　●案例

　　杨某在重庆市注册成立了某投资基金管理有限公司，该公司在未经相关部门备案和许可的情况下，发行“三峰泉基金”“股票专项基金”等多种私募基金产品，并通过电话推销、发放宣传资料等途径向社会公开宣传其私募基金产品，承诺1.2%至1.5%的月息，公开向社会公众募集资金。

　　截至案发，该公司共向社会公众非法募集资金1700余万元。重庆市长寿区人民法院以非法吸收公众存款罪判处杨某有期徒刑四年，并处罚金十五万元。

　　●解析

　　法院审理认为，杨某违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准，向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，且数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。

　　“私募基金是指通过非公开方式向特定投资者募集资金而设立的基金，私募基金的投资者应是具备相应风险识别能力和风险承担能力的单位和个人。”市处非办工作人员表示，私募基金是一种合法的投资形式，但由于其门槛较高、仅对特定人群发行等特点，一些投资者对其并不了解。

　　《私募投资基金监督管理暂行办法》明确规定，私募基金只能面向特定对象募集，私募基金投资者的个人金融资产不低于300万元或者近3年个人年均收入不低于50万元，且投资单只私募基金金额不得低于100万元。私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金，不得通过报刊、电视、互联网等公众传播媒体或者传单、手机短信等方式，向不特定对象宣传推介。

　　●提醒

　　如何辨别此类非法集资陷阱？市处非办提醒，辨别是否为正规私募基金，要看该基金管理人有没有备案登记，如果是代销机构，要取得证监会批准的基金销售业务资格。同时，私募基金不得公开募集，而公开进行宣传或者以推介的方式来误导投资人投资，则可能涉嫌非法集资。对于普通投资者来说，遇到公开宣传且承诺高额回报的“私募基金”应提高警惕，以免掉入非法集资陷阱。（记者 戚帅华）
[ 责任编辑：席倩倩]
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