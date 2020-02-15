省级技术转移示范机构开始申报

近日，2020年河南省技术转移示范机构申报工作启动。 近日，2020年河南省技术转移示范机构申报工作启动。 申报单位须有适合机构本身发展的独特商业模式、特色经营项目和核心竞争力，能够从技术转移服务中获取稳定收入，并能维持其日常运营活动；有固定的营业场所，面积一般不小于150平方米，有稳定的客户群及长期合作伙伴，有两年以上从事技术转移业务的经历及成功案例。 根据相关管理办法，省科技厅对示范机构开展的技术转移活动将予以适当补助扶持。有意申报的单位应于9月2日前将申报材料报送至洛阳市技术市场管理办公室。咨询电话：63935441。（记者 戚帅华）