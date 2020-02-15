洛阳市十五届人大常委会第十九次会议召开

昨日，市十五届人大常委会召开第十九次会议。市人大常委会主任吴中阳主持会议。

昨日，市十五届人大常委会召开第十九次会议。市人大常委会主任吴中阳主持会议。

会议传达学习习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话、考察吉林和安徽重要讲话、在扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话、在经济社会领域专家座谈会上重要讲话、在《求是》杂志发表的重要文章《不断开拓当代中国马克思主义政治经济学新境界》，省委十届十一次全会、市委十一届十三次全会、市委人大工作会议精神，与会人员进行交流研讨。

会议对《洛阳市历史文化名城保护条例(草案)》进行了一审，表决通过了市人大常委会关于批准2019年市级财政决算的决议、市人大常委会关于批准2020年市级预算调整方案的决议、关于市十五届人大代表出缺情况的代表资格审查报告。会议听取并审议了关于教育事业高质量发展情况报告、关于乡村振兴工作情况的报告、关于洛阳市2020年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告、关于洛阳市2020年1月—6月份财政预算执行情况的报告、关于2019年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作情况报告、洛阳市中级人民法院关于执行工作开展情况的报告，并进行了满意度表决，结果均为满意。会议还听取和审议关于检查《中华人民共和国土壤污染防治法》贯彻执行情况的报告，关于《关于强化开放引领推动洛阳开放型经济高质量发展的报告》审议意见落实情况的报告。

会议经表决，通过了相关人事任免事项。根据《洛阳市实施宪法宣誓制度意见》,新任命的国家机关工作人员进行了宪法宣誓。会议期间，市人大常委会以联组会议的形式对我市教育事业高质量发展情况进行了专题询问。市人大常委会还邀请河南省《民法典》宣讲团副团长杨连专教授作《二十一世纪的中国民法典》的专题讲座。（记者 孙小蕊 李冰 通讯员 何燕）