强化政治担当 创新洛阳实践 争当市域社会治理现代化先锋

昨日，我市召开市域社会治理现代化试点工作电视电话会议，深入学习贯彻习近平总书记重要指示要求和中央、省、市相关会议精神，对我市市域社会治理现代化试点工作进行部署。

昨日，我市召开市域社会治理现代化试点工作电视电话会议，深入学习贯彻习近平总书记重要指示要求和中央、省、市相关会议精神，对我市市域社会治理现代化试点工作进行部署。

市委副书记赵会生出席并讲话。他指出，推进市域社会治理现代化，是深入贯彻落实习近平总书记重要指示要求的政治担当、是国家治理体系和治理能力现代化的战略抓手、是加快洛阳副中心城市建设的坚实保障、是建设更高水平平安洛阳的有效途径。各级各部门要以推进市域社会治理现代化试点工作为路径，健全完善重大风险防范体系，学习借鉴“枫桥经验”，健全矛盾化解机制，努力打造新时代“枫桥经验”的洛阳城市版，争创全国市域社会治理现代化首批试点优秀城市。

赵会生强调，要紧盯目标任务，以创新实践“党建+一中心+两基础+‘三治’并进”为路径，打造健全完备的治理体系，构建科学的治理布局，建设便捷高效的治理方式，创新探索市域社会治理现代化的“洛阳实践”。要抓好统筹结合，坚持市级统筹与县级主导相结合，形成工作合力；坚持全面推进与典型引领相结合，发挥示范效应；坚持基层首创与整体协调相结合，增强治理效能；坚持立足当前与着眼长远相结合，确保善作善成，高标准完成市域社会治理现代化试点任务。要强化组织领导，压实责任，齐抓共管，创新经验，追踪问效，严格奖惩，确保市域社会治理现代化各项工作任务高质量落实。

会上，市委常委、政法委书记娄会峰对《洛阳市市域社会治理现代化试点工作实施方案》进行了解读，并提出相关要求。

吉振华、李保兴、张世敏、吴志军参加会议。（记者 孙小蕊）