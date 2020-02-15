洛阳一企业引进南方鹧鸪 出售鹧鸪苗+打造特色餐饮

“新帖绣罗襦，双双金鹧鸪(zhè gū)。”看过《甄嬛传》的市民想必对这句歌词印象深刻。您知道这里面提到的鹧鸪长什么样子吗？位于高新区丰李镇东军屯村的河南科大鹌鹑种业有限公司(简称科大公司)从今年开始养殖鹧鸪，这是我市目前少有的拥有种鹧鸪孵化能力的鹧鸪养殖企业。

鹧鸪

“新帖绣罗襦，双双金鹧鸪(zhè gū)。”看过《甄嬛传》的市民想必对这句歌词印象深刻。您知道这里面提到的鹧鸪长什么样子吗？

位于高新区丰李镇东军屯村的河南科大鹌鹑种业有限公司(简称科大公司)从今年开始养殖鹧鸪，这是我市目前少有的拥有种鹧鸪孵化能力的鹧鸪养殖企业。

鹧鸪在南方比较常见，在北方并不为人熟知。鹧鸪的功用是什么？一家养鹌鹑的公司为何要养殖鹧鸪？快跟随记者一探究竟。

王海亮拿着鹧鸪蛋，喜上眉梢

鹧鸪南方生 可作食药用

“这是鹧鸪的初产蛋，太珍贵了。”24日，在科大公司的养殖车间内，总经理王海亮拿着几个蛋，喜悦之情溢于言表。在他身后，一只只鹧鸪在笼子里不停地踱来踱去，眼睛发亮，精神头十足。

鹧鸪是一种来自南方的鸟，其体形和鸽子差不多大，眼睛下方有黑色条纹，从眼部一直延伸到喉部，与亮红色尖嘴及肉色眼圈形成对照。鹧鸪的羽毛灰色中带一点粉色，胸前的羽毛带一点橘色，十分漂亮。新冠肺炎疫情发生后，鹧鸪被国家归为特禽，农户可进行规范化养殖。

据王海亮介绍，鹧鸪食用、药用价值较高。就食用价值来说，鹧鸪肉质紧致，味道鲜美，口感很好。在南方地区，鹧鸪常常作为菜品被端上餐桌，广受欢迎，市场需求量很大。就药用价值来说，鹧鸪炖熟食用，能够开胃化痰、缓解体虚乏力等，可谓功效多多。

引进鹧鸪苗 经验勤中出

鹧鸪主要生于南方，在北方的餐桌上并不常见，王海亮为什么要在东军屯村进行鹧鸪养殖呢？原来，王海亮曾经当过厨师，看到鹧鸪在南方地区热销，他不禁动了心思：能不能将鹧鸪养殖项目引进家乡，打开洛阳的市场？

这两年，王海亮主要从事鹌鹑养殖，出售鹌鹑种苗。新冠肺炎疫情发生后，鹌鹑蛋的价格受到较大影响，鹌鹑种苗生意不好做。王海亮看在眼里，急在心里，想起了要将鹧鸪引进家乡的想法，下决心试一试。

今年刚过完年，王海亮就从外地引进6000多只鹧鸪苗。回到村中后，王海亮天天泡在养殖场里，每隔两三个小时就去看一看这些小家伙，查看它们的精神状态和吃喝拉撒的情况，渐渐有了一些心得。

“一般健康的鹧鸪比较活跃，眼睛发亮，精神状态比较好。”王海亮介绍，生病的鹧鸪看起来特别蔫，食欲也不太好。除此之外，通过查看鹧鸪的粪便也能判断鹧鸪的健康状况：健康鹧鸪的粪便是褐色的，生病的鹧鸪会拉稀，粪便颜色发绿。

生长速度快 经济效益好

经过数月的辛勤培育，这些鹧鸪苗长成了成熟鹧鸪，母鹧鸪陆续进入产蛋期，可以对外出售了。前几天，有朋友找到王海亮，想买下所有鹧鸪，开一家鹧鸪专营店，王海亮拒绝了。“我可舍不得现在卖，我要等着孵化鹧鸪种苗。”王海亮说。

进入9月，公司将尝试孵化鹧鸪苗，将来主要对外出售鹧鸪苗，把种苗供应给养殖户，让鹧鸪产业尽快在洛阳发展起来。

在洛阳，鹧鸪毕竟是新鲜事物，人们还没有食用鹧鸪的习惯，当被问及是否担心鹧鸪的销路时，王海亮表示，目前全国鹧鸪市场供不应求，并不担心鹧鸪的销路。

提起鹧鸪养殖的经济效益，王海亮喜上眉梢，话不禁多了起来。据王海亮介绍，鹧鸪生长速度比较快，孵化23天，一个鹧鸪蛋就能变成一只鹧鸪。鹧鸪苗再养一段时间，就可以对外出售了。

“鹧鸪养殖成本不高，一只2个月大的鹧鸪养殖成本不超过6元，而其市场价一只大约13元，至少有一半利润，经济效益非常好。”王海亮说。

“等到鹧鸪再大一些，我打算经营一家鹧鸪饭店，专门售卖鹧鸪菜品，打造特色餐饮，届时洛阳市民有机会品尝到鹧鸪。”王海亮说。（记者 孙小蕊 通讯员 张弛 文/图）