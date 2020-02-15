要“面子”更要“里子”

25日，市委书记李亚深入宜阳县董王庄乡赵坡村调研，强调一定要把“里子”“面子”统筹好，调动群众积极性，塑造文明乡风，共享美丽家园。既注重乡村的“外在美”，也注重乡风的“内在美”，拓宽了“美丽”的视野，进一步明晰了全市美丽乡村建设的方向。

“要实现内涵外延一起抓，村容村貌村民素质双提升”。

25日，市委书记李亚深入宜阳县董王庄乡赵坡村调研，强调一定要把“里子”“面子”统筹好，调动群众积极性，塑造文明乡风，共享美丽家园。既注重乡村的“外在美”，也注重乡风的“内在美”，拓宽了“美丽”的视野，进一步明晰了全市美丽乡村建设的方向。

美丽乡村人人向往，究竟“美”在何处？美在村容村貌的“面子”，道路平坦、房屋整齐、鸟语花香；更美在村民素质的“里子”，孝老爱亲、邻里互助、讲信修睦。建设美丽乡村，是实施乡村振兴战略的任务，也是决战决胜脱贫攻坚的抓手。按下环境整治“加速键”，涵养乡风文明的“精气神”，这样的河洛乡村，才能让人们望得见山、看得见水、记得住乡愁，也才能让乡村振兴的活力动力生生不息，源源涌流。

这几年，我市在美丽乡村建设中坚持两手抓，不仅从农村垃圾处理、污水治理、“厕所革命”、村容村貌提升入手，补齐农村人居环境短板，还坚持党建引领、“三治”并进、服务进村(社区)，夯实治理根基，弘扬文明新风。从栾川县仓房村制定村规民约，引导村民放下柴刀“种”风景，到孟津县马岭村建起乡愁馆、家风家训馆、乡村书屋，擦亮乡村文化“底色”，再到偃师市甄庄村激励村民在墙上画村里的点滴变化，把“我们的小康生活”描绘得有滋有味……一个个生动实践证明，人改造环境，环境也会塑造人。既建设生态美、生活甜的乡村，又塑造风尚美、人文美的乡风，美丽乡村就会“各美其美、美美与共”。

必须看到，扮靓“面子”看得见、摸得着，做实“里子”投入大、见效慢，建设“内外兼修”的美丽乡村并非易事。这背后，考验的是能力素养，是恒心定力，更是党员干部的政绩观。我们要把推进乡村振兴的历史责任扛在肩上，更加懂乡村、爱乡民，坚持规划引领，在提升路网、住宅外立面等基础上，从根源上解决好污水、厕所、垃圾等方面突出短板，破解农村“有财富无积累”问题；更要挖掘乡愁乡韵，深化“三治”并进，发挥模范乡贤作用，为美丽乡村注入更多向上向善精神内涵，真正做到“一起抓、双提升”。

美丽乡村建设，“美”是关键词，“人”是落脚点。以满足人民对美好生活的需要为出发点，既增添生态宜居的“颜值”，又提升乡风文明的“气质”，有里有面、表里如一，河洛山乡就可以迎来美丽“蝶变”，描绘出决胜全面小康的最“美”画卷。(洛平)