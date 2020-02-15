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洛阳今天多云到晴天局地有阵雨 气温20℃到31℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-28 07:59

　　昨日中午，太阳虽火辣辣地炙烤着大地，但天空已开始收敛夏色，树叶间秋声已动，秋的脚步渐渐近了。

　　最近，暑热虽未尽，但已是强弩之末，绿意将褪未褪，虫声仍沸。接下来，渐凉的秋风将在不知不觉中裹走蝉鸣和残留的暑热。由夏至秋的这一变化，与副热带高压关系密切。

　　副热带高压常年生活在海洋上，偶尔也能拿到陆地上的暂住证，它常被简称为副高。影响我国天气的主要是西太平洋副热带高压，它的活动区域在北纬10度到40度。在冬天，副热带高压的极限位于北纬15度左右，从4月到8月极限缓慢地向北移动。在副热带高压控制范围内多晴热天气，边缘地区则以降雨天气为主，华南前汛期、梅雨季、“七下八上”这些时期的到来，都和副热带高压有着密切的联系。从8月下旬开始，伴随着较强冷空气南下，副热带高压的势力也随之减弱，逐渐被推着南下，我们国家就自北向南转为秋高气爽的好天气。

　　下面，来看下我市今明两天的天气情况。市气象台根据最新的气象资料分析，我市短期内受高空偏北气流影响，以晴好天气为主。预计今天多云到晴天，局地有阵雨或雷阵雨，偏南风2级到3级，气温20℃到31℃。明天晴天到多云，东南风3级，气温20℃到31℃。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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