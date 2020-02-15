洛阳市城市节水规划出炉 供水管网改造、实施阶梯水价……

日前，《洛阳市城市节约用水规划(2017—2030)》(以下简称《规划》)出台，对城镇生活节水提出详细要求，内容包括供水管网检漏和改造、推广使用节水器具、实行阶梯水价管理等。

日前，《洛阳市城市节约用水规划(2017—2030)》(以下简称《规划》)出台，对城镇生活节水提出详细要求，内容包括供水管网检漏和改造、推广使用节水器具、实行阶梯水价管理等。

改造供水管网，使用新型材料

洛阳市城镇生活节水主要指居民生活、公共建筑、市政、商业节水。供水管网是百姓用水的“命脉”，供水管网老化，出现漏点，会导致水管爆裂，影响漏点附近区域的居民用水，造成水资源浪费。

《规划》对洛阳市供水管网的检漏和改造提出明确要求，到2025年，洛阳市城镇管网漏损率将控制在10%以内。洛阳市将陆续开展全市供水管网检漏普查，对使用年限超过50年、锈蚀老化的铸铁管、镀锌管和受损失修的供水管网进行更新改造。同时，供水管网的更新改造将使用新型健康环保材料，减少供水管网发生“跑冒滴漏”和“爆管”等情况。

供水管网漏损会导致水资源浪费，完善供水管网检漏制度尤为重要。按照《规划》，洛阳市将城镇供水管网划分为若干个供水区域，通过供水管网独立分区计量和水平衡测试等方式，加强漏损控制管理。管网老旧问题突出、漏损严重的城区将率先开展供水管网独立分区计量管理示范工程。

居民生活用水实行阶梯式水价

为促进洛阳市居民节约用水,《规划》明确指出，洛阳市将加强水表计量，实行生活用水阶梯水价管理，这意味着“用水越多，水价越贵”。

居民住宅用水将彻底取消“包费制”，分户装表，支持实行抄表到户。洛阳市将推行阶梯水价制度，逐步采用累进加价的收费方式，对居民生活用水实行阶梯式水价政策。

餐饮、酒店、洗浴、洗车、游泳馆等属于高耗水服务业，对于此类商业用水。洛阳市制定了高额差别水价计量收费，建立阶梯水价制度，提高用水人的节水意识。

公共建筑则要完善用水计量器具配置，推进用水分户分项计量，在高等院校、公立医院推广用水计量收费。公共市政用水也需使用者直接计量付费。

提高雨水利用率，居民小区“换新装”

非常规水资源是一种重要的补给水源，目前，洛阳市大力推进雨水等非常规水资源的开发利用。《规划》显示，在居民生活、公共建筑、市政、商业的节水措施中，雨水和再生水的利用潜力巨大。

洛阳市是省级“海绵城市”试点城市，“海绵城市”可将大部分降雨就地消纳和利用。2025年底前，洛阳市新建公园、绿地要全部达到“海绵城市”标准，现有绿地系统要按照“海绵城市”要求进行改造。到2025年，洛阳市建成区“海绵城市”改造与建设面积将达到64%；到2030年，面积将达到85%。

为了提高雨水收集利用率，居民小区也要“换新装”。《规划》指出，新建居民小区和大型公共建筑等要建设下凹式绿地、下沉式广场、渗透铺装、植草沟、雨水花园等工程，提高雨水收集利用率。

2025年底前，没有配套建设节水设施的已建项目要逐步整改到位。雨水集中后，将用于绿化、道路冲洗及景观补水等，达到一水多用、循环增效。

再生水被称为“城市第二水源”，为了让再生水“尽其用”，《规划》提出，洛阳市将统一规划建设城市再生水管网和输送体系。工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水要优先使用再生水。

保障性住房中将率先试行安装建筑中水设施，居民将洗衣、洗浴等污染较轻的灰水收集，经适当物理过滤和消毒处理后可用于冲厕。面积较大的商场、宾馆、公共建筑等，均要配套建设再生水利用系统。2025年底前，没有配套建设节水设施的已建项目要逐步整改到位。高速公路服务区也要推进污水处理和利用。

今年，洛阳市城镇节水器具普及率达100%

近年，节水器具因其设计合理，可减少无用耗水量，备受大家关注。《规划》要求，洛阳市鼓励居民家庭选用节水器具，公共建筑则必须采用节水器具，限制淘汰不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。为指导消费者选购节水器，洛阳市将制作节水器具推荐产品名录。今年，洛阳市城镇节水器具普及率将达到100%。

公共机构则要发挥节水型单位的示范带头作用，大力推广应用节水新技术、新工艺和新产品。全面普及节水器具，实施用水器具、设备设施和老旧管网节水改造，提高节水器具使用率。（洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 郑斐冉）