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精彩“篮”不住！“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会篮球比赛热血开赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-27 21:51

   “嘟……”今日18时，随着裁判员吹响哨声，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会篮球比赛在洛阳文博体育公园篮球场热血开赛。

　　运球、过人、抛球、投篮……现场，选手们抛洒着汗水，犀利的突破、完美的防守交替上演，在奔跑中演绎合作与竞争。激情燃烧的氛围也点燃了在场每一名观众的热情，场上对局如火如荼，场下呐喊、助威声如同潮水。

 

　　此次篮球比赛分为甲、乙两组，目前先开赛的是乙组比赛，将持续至31日，针对小学生、青少年、成人群体分别设置有不同的赛制，为体育爱好者们提供适合自己的挑战平台。甲组比赛则主要面向各市直机关单位及各县(市、区)的代表队，9月21日至25日，将在洛阳市体育中心灯光球场、高新区IM球馆上演精彩角逐。>>>>点击报名

　　“今天乙组首赛共16支队伍出战，上演8场精彩比赛。我市现有的五名国家级篮球裁判员也全部来到了比赛现场，保障赛事的专业运行。”洛阳市篮球协会主席吴跃英告诉记者，近年来，紧扣全民健身的主题，我市投资建设多处篮球场地设施，举办覆盖多个年龄段的篮球赛事，吸引了越来越多的市民参与到篮球运动之中。

　　此次篮球比赛的参赛选手们来自我市各行各业，在篮球场上，他们互相切磋，互相交流，赛出了风采。“我是一名医生，从大学时就爱打篮球，工作后也一直坚持锻炼。我认为，篮球作为一项广受欢迎的大众体育运动，传递着努力拼搏、奋勇争先的力量，不仅能够强身健体，更能够陶冶情操。”来自洛阳市第五人民医院代表队的参赛选手张豪说，无论大家处于哪个年龄段，都应该坚持运动，强健体魄不放松。

　　“我是J.E.T篮球队的队长，我们的队员年龄跨度很大，大家都是在球场上相识而聚在一起的。”24岁的刑宇豪告诉记者，篮球不仅丰富了他的生活，更让他结交了一群志同道合的朋友。

　　本届全民健身运动会以“古都新生活，健康新理念”为主题，由洛阳市体育局、中共洛阳市委直属机关工作委员会、洛阳市总工会、洛阳市体育总会共同主办。后续有关比赛进程等详情，洛阳网将持续跟进关注，敬请期待。(记者 郭瑛 实习生 孙棹帆/文 记者 李卫超/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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