好消息！洛阳有了国家级体育产业示范基地

今日，洛报融媒记者从洛阳市体育局获悉，2019年国家体育产业基地评选结果近日公布;栾川县、宜阳县、嵩县被国家体育总局命名为“洛南伏牛山(县域)国家体育产业示范基地”，成为该年度河南省唯一获此殊荣的单位。

今日，洛报融媒记者从洛阳市体育局获悉，2019年国家体育产业基地评选结果近日公布;栾川县、宜阳县、嵩县被国家体育总局命名为“洛南伏牛山(县域)国家体育产业示范基地”，成为该年度河南省唯一获此殊荣的单位。

国家体育产业基地建设工作于2006年正式开展，主要包括国家体育产业示范基地、国家体育产业示范单位、国家体育产业示范项目三大类。此次，国家体育总局共命名了12个国家体育产业示范基地、17个国家体育产业示范单位和19个国家体育产业示范项目。

国家体育产业示范基地以县、市、区或县域集群为单位，以政府为主体，重视体育产业发展，将体育产业作为重点扶持产业，列入经济社会发展整体规划，并制定相应配套政策。截至目前，全国已有57个国家体育产业示范基地。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 沈鸿灿）