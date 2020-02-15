好消息！洛阳有了国家级体育产业示范基地

今日，洛报融媒记者从洛阳市体育局获悉，2019年国家体育产业基地评选结果近日公布;栾川县、宜阳县、嵩县被国家体育总局命名为“洛南伏牛山(县域)国家体育产业示范基地”，成为该年度河南省唯一获此殊荣的单位。
今日，洛报融媒记者从洛阳市体育局获悉，2019年国家体育产业基地评选结果近日公布;栾川县、宜阳县、嵩县被国家体育总局命名为“洛南伏牛山(县域)国家体育产业示范基地”，成为该年度河南省唯一获此殊荣的单位。
国家体育产业基地建设工作于2006年正式开展，主要包括国家体育产业示范基地、国家体育产业示范单位、国家体育产业示范项目三大类。此次，国家体育总局共命名了12个国家体育产业示范基地、17个国家体育产业示范单位和19个国家体育产业示范项目。
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