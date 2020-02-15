河南省体育健身优惠券将投放洛阳 最高投放额可达200万元……

今日洛报融媒记者从洛阳市体育局获悉，自9月1日起，河南省体育局计划在洛阳市投放最高可达200万元的河南省体育健身优惠券。目前洛阳全市已有20家运动场馆及企业通过材料评审和现场考察，成为此次体育健身优惠券投放定点场馆。

今日洛报融媒记者从洛阳市体育局获悉，自9月1日起，河南省体育局计划在洛阳市投放最高可达200万元的河南省体育健身优惠券。目前洛阳全市已有20家运动场馆及企业通过材料评审和现场考察，成为此次体育健身优惠券投放定点场馆。

据介绍，按照河南省体育局向社会公布的促进体育消费的相关举措，该部门将从省级体彩公益金中安排专项资金600万元，在郑州、洛阳、新乡、焦作四市进行试点发放河南省体育健身优惠券，用于消费补贴，提振体育消费市场信心，促进体育行业复工复产，鼓励广大群众积极参与体育健身活动。

据悉，河南省体育局此次计划在洛阳市投放最高可达200万元的河南省体育健身优惠券，补贴项目包括足球、篮球、排球、羽毛球、网球、乒乓球、健身、游泳、瑜伽、滑板、击剑、射箭、攀岩、冰雪、卡丁车等15个项目。目前，洛阳市已有20家场馆及企业参与了相关活动，经洛阳市体育局与河南省体育局沟通协调，有意向的场馆单位及企业还可继续到属地体育部门了解申报，后期还会有更多场馆及企业陆续参与。

此次河南省体育健身优惠券将从9月1日开始发放，每周一次，每次有效期一个月，计划半年内发放完毕。每人(每期)只能申领一张，有效期为领券之日起30日内，该券被核销以后方可再次申领，累计领券次数不超过12次。优惠券仅限申领者本人在定点场馆使用。

为便于领取河南省体育健身优惠券，群众可下载“豫动中原”App或关注“豫动中原”公众号，实名认证登录后，领取优惠券到定点场馆运动核销，同时平台也实现群众在线订场功能，更好地提高用户的体验感。为使核销流程规范，省体育局还为定点场馆配备了专属核销POS机和专业的场馆端管理系统。

河南省体育健身优惠券洛阳市定点场馆

1.洛阳市老城区亚商体育舞蹈健身学校

场馆项目类别：健身馆

地点：老城区

2.洛阳三合星健康产业有限公司

场馆项目类别：健身馆

地点：洛龙区

3.洛阳雅轩健康管理有限公司

场馆项目类别：综合馆(羽毛球、健身)

地点：洛龙区

4.洛阳谷昕体育运动服务有限公司

场馆项目类别：健身馆

地点：洛龙区

5.龙腾水立方体育文化中心

场馆项目类别：综合馆(游泳、健身)

地点：瀍河区

6.洛阳黄金时代科技健康产业有限公司

场馆项目类别：综合馆(羽毛球、乒乓球、网球、游泳、台球、篮球、健身)

地点：瀍河区

7.洛阳大北门文化产业有限公司

场馆项目类别：综合馆(游泳、健身、瑜伽)

地点：瀍河区

8.洛阳高新开发区汉正球馆

场馆项目类别：综合馆(羽毛球、乒乓球、篮球、健身)

地点：高新区

9.IM运动主场

场馆项目类别：综合馆(乒乓球、篮球、健身)

地点：高新区

10.洛阳勇于健体育文化传播有限公司

场馆项目类别：综合馆(羽毛球、乒乓球、瑜伽、篮球、健身)

地点：高新区

11.洛阳市迈科斯体育健身有限公司

场馆项目类别：健身馆

地点：洛宁县

12.宜阳县文体中心体育馆

场馆项目类别：综合馆(游泳、羽毛球、乒乓球、篮球)

地点：宜阳县

13.崇上健身俱乐部

场馆项目类别：健身馆

地点：嵩县

14.嵩县美健尔健身俱乐部

场馆项目类别：健身馆

地点：嵩县

15.亚商游泳馆

场馆项目类别：游泳馆

地点：西工区

16.合一国际击剑俱乐部

场馆项目类别：击剑

地点：涧西区

17.洛阳一拖体育馆游泳中心

场馆项目类别：游泳

地点：涧西区

18.洛阳一拖体育馆羽毛球、篮球馆

场馆项目类别：综合馆(羽毛球、篮球)

地点：涧西区

19.洛阳一拖体育馆乒乓球馆

场馆项目类别：乒乓球

地点：涧西区

20.汝阳县城关锋尚健身俱乐部

场馆项目类别：综合馆(游泳、瑜伽、健身)

地点：汝阳县

(洛报融媒记者 王子君 通讯员 沈鸿灿 王思思)