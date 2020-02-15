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欢庆鼓舞庆凯旋——中行洛阳分行精心准备节目 慰问抗洪勇士归来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2020-08-27 17:53

　　近日，为了迎接援皖抗洪抢险指战员凯旋归来，洛阳市消防救援支队在河洛剧院举办了慰问汇演。中国银行洛阳分行作为协办单位，积极参与本次活动，并献上精心准备的节目。

　　为表达对抗洪英雄的敬意，中国银行洛阳分行编排了舞蹈节目《欢庆鼓舞庆凯旋》。参演员工学习抗洪英雄不怕苦、不怕累的精神，放弃休息时间，加班加点进行排练，用大鼓和红绸营造出喜庆欢乐的浓厚氛围，受到了现场观众的热烈响应。

　　前期，在抗洪抢险的关键时刻，中国银行洛阳分行行领导带队前往安徽省六安市，走访慰问身在抗洪一线的洛阳市消防救援支队指导员。通过近距离的所见所闻，深切地感受到他们身上那股“舍我其谁，助民于危难”的英雄气概，并带去了中行人的“洛阳问候”。

　　作为共建单位，中国银行洛阳分行将继续加强与洛阳市消防救援支队的合作，为全市经济社会发展、人民安居乐业贡献中行力量。(王琳)
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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