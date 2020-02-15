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李亚在督导检查文明城市建设提升工作时强调：强化问题导向提升精细化管理水平 坚持以人为本不断增强群众获得感
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-27 17:50

　　今日，市委书记李亚轻车简从、不打招呼，深入中心城区部分农贸市场、老旧小区、背街小巷督导检查文明城市建设提升工作。他强调，要把惠民利民作为文明城市建设提升工作的出发点和落脚点，强化问题导向，提升精细化管理水平，坚持以人为本，不断增强群众获得感，真正让群众更满意。

　　农贸市场改造是我市文明城市建设提升的重点工程。李亚来到位于老城区的周公市场走访，现场指出环境卫生、垃圾处置、车辆停放、市场秩序等方面存在的问题。他要求相关责任人要在前期改造的基础上，建立农贸市场卫生、秩序管理常态化机制，科学设置垃圾收集装置，做到垃圾封闭存放、动态管理、随满随清，为商户和群众提供良好环境，真正把这件惠民实事办到群众心坎上。

　　“摊位租金怎么样？这几个月收入如何？鱼虾从哪里进货？”李亚边走边看，不时与部分商贩交谈。商户纷纷表示近几个月收益已经明显好转，逐步恢复正常秩序。李亚频频点头，鼓励商户进一步坚定信心，做好货源管理，坚持诚信经营，党委政府会和大家共克时艰，相信一定能尽快挺过暂时的困难，全面恢复市场活力，实现更大发展。

　　老城区黄梅家园是个老旧小区，今年刚引入了物业管理团队。李亚察看了小区日常管理情况，走访部分群众，听取大家对小区物业管理、供暖等公共服务的需求和建议，要求辖区政府积极推进老旧小区改造，进一步加强标准化管理，确保垃圾日产日清，提升小区绿化和基础设施水平，让群众更多共享改革发展成果。

　　李亚随后来到瀍河区启明西路、金家街等街巷检查市容市貌和环境卫生情况。李亚边走边看，指出了部分商户餐厨垃圾收集不及时、街道垃圾箱设置不规范、地面清扫保洁不到位等问题，要求相关责任人提升标准、举一反三、压实责任、全面整改，推动文明城市建设提升常态长效。

　　在涧西区谷水西农贸市场，李亚逐一对存在问题提出整改意见，要求严格落实农贸市场日常管护责任，因地制宜、加强指导，细处着眼、小处着手，从群众反映强烈问题改起，不断提升管理运营水平。李亚还察看了谷水立交工程建设情况，对提升中州路、玄武门大街、芳华路、衡山路等道路主次干道和城乡接合部的市容市貌、做好渣土运输车辆管理等提出要求。

　　李亚强调，文明城市建设提升工作是项系统工程、攻坚硬仗，必须锲而不舍，久久为功。要强化问题导向，深化农贸市场、老旧小区、交通秩序、垃圾处理等重点问题整改，以改促创、以建促创、以管促创、以提促创，把问题整改与建设提质结合起来，以文明创建为抓手，进一步补上基础设施、公共服务等短板；把问题整改与制度建设结合起来，不断建立健全文明创建、精细化管理长效机制；把问题整改与标准管控结合起来，对标先进、拉高标杆，全面提升文明城市建设工作水准。要坚持以人为本，带着责任、带着感情，把看似琐碎却事关民生的一个个“小问题”解决好，不断提高群众获得感满意度。要压实责任，持续落实好“三力治污”“七策治堵”“四化治脏”“三字治差”“四抓治违”等既定部署要求，党员干部要强化落实力执行力穿透力，多到基层一线找问题、盯整改、破瓶颈，切实做实做细做好各项工作。要营造浓厚氛围，积极调动社会方方面面积极性，培养市民文明意识，提升城市文明程度，凝聚起共建共治共享的强大正能量。

　　王飞参加调研。(洛报融媒记者 李东慧)
[ 责任编辑：崔利利]
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