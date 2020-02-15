栾川县检察院涉农检察联络员风采展

近年来，栾川县人民检察院坚持以人民为中心的发展理念，紧扣“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”新时代检察工作要求，主动跟上农民群众对民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面更高的要求，聚力“涉农检察”品牌建设，积极推行“杨来法”式涉农检察联络员制度，“借力”打通“最后一公里”，并取得显著成效。今天给大家介绍的是检民联络员王六娥开通普法直播间。

近年来，栾川县人民检察院坚持以人民为中心的发展理念，紧扣“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”新时代检察工作要求，主动跟上农民群众对民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面更高的要求，聚力“涉农检察”品牌建设，积极推行“杨来法”式涉农检察联络员制度，“借力”打通“最后一公里”，并取得显著成效。今天给大家介绍的是检民联络员王六娥开通普法直播间。

王六娥是原庙子镇司法所所长、全国优秀调解员、河南省最美调解员、优秀司法所长、河南省人民满意政法干警、洛阳市十佳卫士，一直从事平安建设和普法宣传工作，从2019年9月开始被栾川县检察院聘任为检民联络员。

为了让普法工作和检民联络工作更快更好走进群众心里，她创新宣传形式，自己开设普法直播间，从6月1日开始，每周两次，晚上8点到10点两个小时，利用抖音平台开展法律直播宣讲，宣讲内容从一般民事法律到《民法典》延伸，由于她宣讲内容结合实际，生动有趣，受众群体很广，每晚收视率从二千多人上升到一万多人。同时，她还自编自导普法小品剧，走进社区、村组进行普法宣传，收到良好的社会效果。

去年以来，庙子镇检民联络站已经处理14起疑难复杂民事案件，都是在3-4天内由检民联络员和检察官共同调解达成共识。今年2月份，庙子镇北凹村村民李某突发性死亡案件和咸池村村民朱某医疗纠纷两起案件，都是当事人第一时间将电话打给庙子镇检民联络站，在检民联络员王六娥和驻站检察官的耐心认真调解下得以顺利解决，达成了赔偿协议，收到当事人双方满意的效果，得到了老百姓的由衷点赞。

王六娥发挥全国优秀调解员的优势，坚持检察服务为民的宗旨，与“依法调解，以和为贵”的调解理念相结合，进一步整合力量资源，集成多元手段，推动矛盾纠纷调处化解“最后一公里”。(通讯员 储涛)