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市检察院第八检察部支部和第九检察部支部联合开展主题党日活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源： 2020-08-28 10:31

　　8月26日上午，洛阳市人民检察院第八检察部支部和第九检察部支部联合开展了主题党日活动，在社区民警潘丹勇的带领下，大家参观了定鼎门社区、社区警务室、家风家训馆。

　　第八检察部支部和第九检察部支部的党员们学习了定鼎门社区的“360工作法”，社区警务室在防火、防盗、防骗等提升人民群众满意度方面的先进工作作法以及家风家训馆里的先进人员事迹。

　　市检察院第八检察部主任王铁峰和第九检察部主任吴丽丽与潘丹勇针对党建活动、开展警务、服务群众等方面进行了交流。王铁峰和吴丽丽表示要加强社区各项工作与检察院的联系，切实为社区各项工作提供坚强的法治保障。

　　通过这次主题党日活动，大家深受鼓舞，纷纷表示要在今后工作中将继续深入践行群众路线，不忘检察初心，立足本职工作，服务群众，坚定理想信念，忠诚履职。努力为加快洛阳副中心城市建设、谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章贡献检察力量。（通讯员 储涛）
[ 责任编辑：李玉洁]
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