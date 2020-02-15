洛阳市人民检察院党组成员、副检察长刘向阳到老城区人民检察院调研

8月25日下午，洛阳市人民检察院党组成员、副检察长刘向阳一行到老城区人民检察院调研工作。老城区检察院党组副书记、副检察长张永红，党组成员、副检察长卢荃荃及第一检察部、第三检察部部分干警参加了调研。

8月25日下午，洛阳市人民检察院党组成员、副检察长刘向阳一行到老城区人民检察院调研。老城区检察院党组副书记、副检察长张永红，党组成员、副检察长卢荃荃及第一检察部、第三检察部部分干警参加了调研。

会上，老城区检察院汇报了2020年以来刑事检察工作及政研工作的开展情况，重点介绍了危险驾驶相对不起诉“80小时”社会服务评价这一机制创新工作，以及老城区检察院在优化营商环境，落实“六稳”“六保”方面的措施及效果。

听取汇报后，刘向阳提出三点要求，一是要讲政治，顾大局。要切实提升思想站位，在服务企业方面多想办法，着力解决企业在生产经营中的涉法保障问题，保障企业高质量发展。二是要重服务，树形象。要借助检察联络员等渠道，以点带面，加强对检察工作的宣传力度，突出以人民为中心的执法理念，切实提升群众执法满意度。三是要抓管理，促提升。要着力抓好涉黑涉恶案件办理、认罪认罚适用率等重点工作，多研究、多总结，尽快消除短板。

会后，刘向阳一行实地走访了洛阳凯宾耐特钢柜有限公司、洛阳龙派机械有限公司，详细了解企业复工复产情况，认真听取企业生产经营中面临的困难和对检察机关的意见建议，并且就检察机关从严打击妨害复工复产违法犯罪等方面，为企业提供法律咨询服务。（通讯员 储涛）