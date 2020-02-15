洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市人民检察院党组成员、副检察长刘向阳到老城区人民检察院调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源： 2020-08-27 17:53

　　8月25日下午，洛阳市人民检察院党组成员、副检察长刘向阳一行到老城区人民检察院调研。老城区检察院党组副书记、副检察长张永红，党组成员、副检察长卢荃荃及第一检察部、第三检察部部分干警参加了调研。

　　会上，老城区检察院汇报了2020年以来刑事检察工作及政研工作的开展情况，重点介绍了危险驾驶相对不起诉“80小时”社会服务评价这一机制创新工作，以及老城区检察院在优化营商环境，落实“六稳”“六保”方面的措施及效果。

　　听取汇报后，刘向阳提出三点要求，一是要讲政治，顾大局。要切实提升思想站位，在服务企业方面多想办法，着力解决企业在生产经营中的涉法保障问题，保障企业高质量发展。二是要重服务，树形象。要借助检察联络员等渠道，以点带面，加强对检察工作的宣传力度，突出以人民为中心的执法理念，切实提升群众执法满意度。三是要抓管理，促提升。要着力抓好涉黑涉恶案件办理、认罪认罚适用率等重点工作，多研究、多总结，尽快消除短板。

　　会后，刘向阳一行实地走访了洛阳凯宾耐特钢柜有限公司、洛阳龙派机械有限公司，详细了解企业复工复产情况，认真听取企业生产经营中面临的困难和对检察机关的意见建议，并且就检察机关从严打击妨害复工复产违法犯罪等方面，为企业提供法律咨询服务。（通讯员 储涛）
[ 责任编辑：李玉洁]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·酒量多大、烟龄多久 得在手术麻醉前跟医生说
  • ·上了年纪总睡不好？睡前试试这4个动作
  • ·吃降压药效果不好 原是焦虑情绪作怪
    		•
    在东山底村嗅到时间的味道
    在东山底村嗅到时间的味道
    在东山底村嗅到时间的味道
        洛阳，有很多进入《中国传统古村落名录》的古村。这些村子历史悠久、民风淳朴、乡愁浓重。今天，记者就带大...
  • ·孟津一日游，眼福、口福都“管饱”
  • ·初秋的假日，休闲宜阳承包了
  • ·朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
    		•
    		 
    新闻排行
  • 快讯！洛阳大学城建设有了时间表和路线图
  • 17岁男孩伊河游泳 被卡在水下近5米处...
  • “十四五”时期，河南科技大学将开展...
  • 嫌犯得知问路人是民警 主动伸出双手让...
  • 【高清图】太美了！晚霞满天映洛城
  • 刚刚，洛阳公布最新人事任免名单
  • “中共洛阳组”诞生地纪念馆改造提升...
  • 被狗追但没被咬住，磕掉牙要自认倒霉...
  • 我省本科一批录取结束 共录取新生96958名
  • 洛阳市开展水资源循环利用试点 完善...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月26日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    洛宁县洛河生态治理工...
    【高清图】太美了！晚...
    洛龙区：整治美化工程...
    东方红（洛阳）国际陆...
    精彩热帖

    葵花朵朵向阳开

    洛浦夕照

    相守相伴

    街拍
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605