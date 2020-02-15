洛阳市金融工作局与中国银行洛阳分行举办政策宣讲及主办银行签约会议

8月27日上午，洛阳市金融工作局、洛阳西工区政府与中国银行洛阳分行举行政策宣讲及主办银行签约会议。

8月27日上午，洛阳市金融工作局、洛阳西工区政府与中国银行洛阳分行举行政策宣讲及主办银行签约会议。洛阳西工区政府副区长李丰，西工区金融局党组成员、副局长刘建华，中国银行洛阳分行党委书记、行长李鸿运，党委成员、副行长郑彦征，以及3家商会代表、30家主办银行合作企业代表共同出席会议。

今年6月24日，中国银行河南省分行与洛阳市人民政府签订《洛阳中原城市群副中心城市建设全面战略合作协议》，在未来5年，中国银行将全力支持洛阳市建设区域经济中心、全国先进制造业基地、全国重要综合交通枢纽、国际人文交往中心，配合打好洛阳市副中心城市建设总体战，共同推进洛阳市建设目标的实现。同时中国银行河南省分行出台《支持洛阳副中心城市建设20条措施》，积极支持洛阳副中心城市建设。此次会议，是中国银行洛阳分行根据洛阳市委、市政府工作要求，就中国银行洛阳分行金融支持洛阳副中心建设政策、产品进行宣讲及建立主办银行服务机制进行签约。

在本次会议上，市金融工作局相关负责人为现场企业代表介绍了延期还本付息、加大普惠型小微企业信用贷款投放、还贷周转金业务等政策，同时希望中国银行洛阳分行借助此次会议契机，加强产品宣传，提升服务地方经济发展的能力，参会企业不断壮大自身实力。

本次会议，中国银行洛阳分行共与30家企业进行现场签约建立主办银行合作机制，在此机制下，中国银行洛阳分行牢固树立“银企命运共同体”理念，“一对一”建立专案推进、专班服务、专人跟踪、专项考核工作机制。坚持分类施策，加强辅导帮扶，安排专项授信规模，优化业务审批流程，合理增贷续贷，推进银行从服务企业单一信贷需求转变为综合金融服务解决方案提供者。完善和创新金融服务，着力推动企业融资能力和银企互信水平进一步提升、融资成本进一步降低。各方将充分发挥自身优势，为加快洛阳副中心城市建设提供有力支撑。

会议上，中国银行洛阳分行还就支持副中心城市20条措施及执行情况、普惠金融客户相关融资产品、疫情对进出口企业影响及中行支持措施进行了宣讲。中国银行作为国际化综合化程度最高的国有大行，始终坚守大行责任与担当。长期以来，在服务洛阳经济社会发展方面做出了积极作用，不断加大对地方经济建设的支持力度，提高金融服务效率。未来，中国银行洛阳分行将紧跟洛阳市发展步伐，进一步加大信贷投放，不断完善金融服务，为洛阳全面深化“9+2”工作布局，实现“四高一强一率先”奋斗目标做出更大贡献！（郭列军）