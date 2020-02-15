即日起，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会网球比赛接受报名

您喜欢网球运动吗？是否想在赛场上展现身手，与其他球友过招？即日起，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会网球比赛接受报名啦！报名时间将于9月3日18:00截止，名额有限，赶紧行动吧！

您喜欢网球运动吗？是否想在赛场上展现身手，与其他球友过招？即日起，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会网球比赛接受报名啦！报名时间将于9月3日18:00截止，名额有限，赶紧行动吧！ 您喜欢网球运动吗？是否想在赛场上展现身手，与其他球友过招？即日起，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会网球比赛接受报名啦！报名时间将于9月3日18:00截止，名额有限，赶紧行动吧！ 此次网球比赛将于9月8日至13日期间，在洛阳市网球俱乐部举行。根据参赛选手年龄不同，共设置有5个参赛组：小学短网组、小学硬网组、中学组、成人甲组、成人乙组。其中，小学短网组、小学硬网组、中学组将进行男子单打、女子单打比赛，成人甲组、成人乙组将进行男子双打、女子双打、混合双打比赛。 凡在洛阳工作、生活、学习人士，年龄在5岁至65岁之间(2015年12月31日前出生至1955年12月31日后出生)，均可免费报名参加此次网球比赛。 报名时，可采取网络报名、线下报名两种方式：选择网络报名，需下载“云动洛阳”APP，点击“赛事活动”，选择“网球比赛”进行报名；选择线下报名，各参赛单位或个人可至洛阳市网球俱乐部进行报名。 网络报名联系人：李衡 联系电话：18838121155 线下报名联系人：张青红 联系电话：15037908506 本届全民健身运动会由洛阳市体育局、中共洛阳市委直属机关工作委员会、洛阳市总工会、洛阳体育总会共同举办，持续至11月底，期间将组织举办27项全民健身比赛。(记者 郭瑛)