洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

即日起，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会网球比赛接受报名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-27 16:16

　　您喜欢网球运动吗？是否想在赛场上展现身手，与其他球友过招？即日起，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会网球比赛接受报名啦！报名时间将于9月3日18:00截止，名额有限，赶紧行动吧！

　　此次网球比赛将于9月8日至13日期间，在洛阳市网球俱乐部举行。根据参赛选手年龄不同，共设置有5个参赛组：小学短网组、小学硬网组、中学组、成人甲组、成人乙组。其中，小学短网组、小学硬网组、中学组将进行男子单打、女子单打比赛，成人甲组、成人乙组将进行男子双打、女子双打、混合双打比赛。

　　凡在洛阳工作、生活、学习人士，年龄在5岁至65岁之间(2015年12月31日前出生至1955年12月31日后出生)，均可免费报名参加此次网球比赛。

　　报名时，可采取网络报名、线下报名两种方式：选择网络报名，需下载“云动洛阳”APP，点击“赛事活动”，选择“网球比赛”进行报名；选择线下报名，各参赛单位或个人可至洛阳市网球俱乐部进行报名。

　　网络报名联系人：李衡 联系电话：18838121155

　　线下报名联系人：张青红 联系电话：15037908506

　　本届全民健身运动会由洛阳市体育局、中共洛阳市委直属机关工作委员会、洛阳市总工会、洛阳体育总会共同举办，持续至11月底，期间将组织举办27项全民健身比赛。(记者 郭瑛)
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·酒量多大、烟龄多久 得在手术麻醉前跟医生说
  • ·上了年纪总睡不好？睡前试试这4个动作
  • ·吃降压药效果不好 原是焦虑情绪作怪
    		•
    在东山底村嗅到时间的味道
    在东山底村嗅到时间的味道
    在东山底村嗅到时间的味道
        洛阳，有很多进入《中国传统古村落名录》的古村。这些村子历史悠久、民风淳朴、乡愁浓重。今天，记者就带大...
  • ·孟津一日游，眼福、口福都“管饱”
  • ·初秋的假日，休闲宜阳承包了
  • ·朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
    		•
    		 
    新闻排行
  • 快讯！洛阳大学城建设有了时间表和路线图
  • 17岁男孩伊河游泳 被卡在水下近5米处...
  • “十四五”时期，河南科技大学将开展...
  • 嫌犯得知问路人是民警 主动伸出双手让...
  • 【高清图】太美了！晚霞满天映洛城
  • 刚刚，洛阳公布最新人事任免名单
  • “中共洛阳组”诞生地纪念馆改造提升...
  • 被狗追但没被咬住，磕掉牙要自认倒霉...
  • 我省本科一批录取结束 共录取新生96958名
  • 洛阳市开展水资源循环利用试点 完善...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月26日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    洛宁县洛河生态治理工...
    【高清图】太美了！晚...
    洛龙区：整治美化工程...
    东方红（洛阳）国际陆...
    精彩热帖

    葵花朵朵向阳开

    洛浦夕照

    相守相伴

    街拍
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605