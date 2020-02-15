世界首次！“洛阳球铰”助福建龙岩大桥完成“二次转体”

27日，洛报融媒记者从中国船舶七二五所洛阳双瑞特种装备有限公司(简称双瑞特装)获悉，在该公司研制的转体球铰助力下，27日凌晨，正在建设中的福建龙岩大桥顺利完成第二次转体，成功实现世界桥梁建设领域首例二次转体施工。

大桥转体前 大桥转体后

27日，洛报融媒记者从中国船舶七二五所洛阳双瑞特种装备有限公司(简称双瑞特装)获悉，在该公司研制的转体球铰助力下，27日凌晨，正在建设中的福建龙岩大桥顺利完成第二次转体，成功实现世界桥梁建设领域首例二次转体施工。

龙岩大桥连续跨越赣龙铁路、龙厦铁路，每天有近120班列车经过。为降低桥梁施工对铁路交通的影响，大桥需采取转体施工法进行建设。由于龙岩大桥主塔采用了扁平的“宝石”型设计，主塔侧面距铁路的最近距离不足6.5米，给主塔施工作业和铁路运行安全带来一定的风险。

为保障施工安全，建设方决定使用世界首创“水平二次转体”施工工艺，在“塔梁共转”的常规转体施工前，对桥梁主塔首先进行一次“独塔单转”，即主塔在距铁路20米左右距离建设完成后，首先进行单独转体。主塔到位后，再进行桥面梁体架设施工，待桥面梁体全部安装完成，主塔和桥面再整体进行第二次转体。一座桥梁在建设过程中进行两次转体的施工方法，开创了世界桥梁转体施工领域的先河。

2020年4月10日，在双瑞特装研制的转体球铰助力下，龙岩大桥的主塔曾顺利完成69度的转体施工，成功实现“独塔单转”。本次是该桥建设过程中完成的第二次转体。8月27日凌晨2时30分，总重2.36万吨的大桥主塔和塔梁精准完成了21度的逆时针旋转，整个过程历时近1个小时。

“两次转体时间相隔数月，且转体重量相差近8000吨，要实现精确对接，对支撑转体的轴心部件——转体球铰提出了极高要求。”双瑞特装相关负责人说，该公司按照设计院和施工方的技术要求，结合其他项目丰富的成功经验，精准制定方案，进行了针对性特殊设计，先后解决了超大薄壁铸件铸造、二次转体结构姿态可靠转换以及现场精准安装等难题，确保了两次转体过程的平稳精确完成。

该负责人介绍，龙岩大桥项目使用的转体球铰采用了国内最先进的大尺寸、高精度铸造球铰，应用了高承载力、低摩擦系数非金属摩擦副材料，设计最大承载能力高达2.5万吨，相当于能承受2.5个埃菲尔铁塔的重量。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 徐兆琦)