洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市直教师招聘直招比例从50%提高到70%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-27 13:30

　　洛报融媒记者从今天上午举行的洛阳市人大常委会教育事业高质量发展专题询问会议上获悉，洛阳市采取多种措施破解教育资源不平衡现象，将市直教师招聘直招比例从50%提高到70%。

　　洛阳市委编办主任杨振风介绍，市委编办始终把教师编制作为重点工作来抓，因为教师编制约占全市事业编制总量的近一半。目前，全市事业编制总量13.4万名，其中教育事业编制6.5万名，占总量的48.5%。按照省定核编标准，洛阳市教师编制总量是够的，但随着城镇化进程的推进，存在着城市、县城、乡村学校之间超编、缺编共存的结构性矛盾。为破解这一问题，主要采取了以下措施：

　　一是调结构，解决县区之间教师编制不均衡问题。坚持每两年动态调整一次县(市)区教师编制总量，通过调结构解决县区之间教师编制不均衡的问题。2017、2019年两次共调整1122名编制，其中2019年调整770名编制，解决了城市区教师编制不足的问题，以后还将坚持每两年调整一次。

　　二是控总量，合理核定各县(市、区)编制总量。机构编制实行的是“总量控制、分级管理”的原则，按照小学1:19、初中1：13.5、高中1:12.5的比例确定县(市)区教师编制总量基数，结合班师比向小规模学校倾斜，综合核定各县(市)区)教师编制总量。同时，洛阳市委编办会同教育部门制定了中小学教师县管校聘的管理改革意见，通过县管校聘，让教师在城乡之间、学校之间合理流动，缓解城市学校教师紧缺的问题。

　　三是强保障，用足用活教师编制资源。在每年的事业单位招聘中，对学校用编进行倾斜和重点保障。2018年全市教师招聘用编为2525名，2019年达到2995名，2020年到目前已经达到3115名，三年共招聘近9000名。将市直教师招聘直招比例从50%提高到70%，直招学校由原来的20所增加到目前的50所，确保了招聘教师的专业性和高素质，学校反响良好。（洛报融媒记者 孙小蕊 李冰 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·酒量多大、烟龄多久 得在手术麻醉前跟医生说
  • ·上了年纪总睡不好？睡前试试这4个动作
  • ·吃降压药效果不好 原是焦虑情绪作怪
    		•
    在东山底村嗅到时间的味道
    在东山底村嗅到时间的味道
    在东山底村嗅到时间的味道
        洛阳，有很多进入《中国传统古村落名录》的古村。这些村子历史悠久、民风淳朴、乡愁浓重。今天，记者就带大...
  • ·孟津一日游，眼福、口福都“管饱”
  • ·初秋的假日，休闲宜阳承包了
  • ·朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
    		•
    		 
    新闻排行
  • 快讯！洛阳大学城建设有了时间表和路线图
  • 17岁男孩伊河游泳 被卡在水下近5米处...
  • 东方红（洛阳）国际陆港开行首趟中欧班列
  • 嫌犯得知问路人是民警 主动伸出双手让...
  • “十四五”时期，河南科技大学将开展...
  • 【高清图】太美了！晚霞满天映洛城
  • 定啦！9月1日，洛阳中小学正式开学
  • “中共洛阳组”诞生地纪念馆改造提升...
  • 初一、高一新生入学须参加军训吗？洛...
  • 洛阳市开展水资源循环利用试点 完善...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月26日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    洛宁县洛河生态治理工...
    洛龙区：整治美化工程...
    【高清图】太美了！晚...
    东方红（洛阳）国际陆...
    精彩热帖

    葵花朵朵向阳开

    洛浦夕照

    相守相伴

    寻访古城
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605