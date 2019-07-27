洛阳市直教师招聘直招比例从50%提高到70%

洛报融媒记者从今天上午举行的洛阳市人大常委会教育事业高质量发展专题询问会议上获悉，洛阳市采取多种措施破解教育资源不平衡现象，将市直教师招聘直招比例从50%提高到70%。

洛报融媒记者从今天上午举行的洛阳市人大常委会教育事业高质量发展专题询问会议上获悉，洛阳市采取多种措施破解教育资源不平衡现象，将市直教师招聘直招比例从50%提高到70%。

洛阳市委编办主任杨振风介绍，市委编办始终把教师编制作为重点工作来抓，因为教师编制约占全市事业编制总量的近一半。目前，全市事业编制总量13.4万名，其中教育事业编制6.5万名，占总量的48.5%。按照省定核编标准，洛阳市教师编制总量是够的，但随着城镇化进程的推进，存在着城市、县城、乡村学校之间超编、缺编共存的结构性矛盾。为破解这一问题，主要采取了以下措施：

一是调结构，解决县区之间教师编制不均衡问题。坚持每两年动态调整一次县(市)区教师编制总量，通过调结构解决县区之间教师编制不均衡的问题。2017、2019年两次共调整1122名编制，其中2019年调整770名编制，解决了城市区教师编制不足的问题，以后还将坚持每两年调整一次。

二是控总量，合理核定各县(市、区)编制总量。机构编制实行的是“总量控制、分级管理”的原则，按照小学1:19、初中1：13.5、高中1:12.5的比例确定县(市)区教师编制总量基数，结合班师比向小规模学校倾斜，综合核定各县(市)区)教师编制总量。同时，洛阳市委编办会同教育部门制定了中小学教师县管校聘的管理改革意见，通过县管校聘，让教师在城乡之间、学校之间合理流动，缓解城市学校教师紧缺的问题。

三是强保障，用足用活教师编制资源。在每年的事业单位招聘中，对学校用编进行倾斜和重点保障。2018年全市教师招聘用编为2525名，2019年达到2995名，2020年到目前已经达到3115名，三年共招聘近9000名。将市直教师招聘直招比例从50%提高到70%，直招学校由原来的20所增加到目前的50所，确保了招聘教师的专业性和高素质，学校反响良好。（洛报融媒记者 孙小蕊 李冰 文/图）