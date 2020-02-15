洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

驻村干部现场熬粥说明了啥
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网 2020-08-27 11:39

　　洛宁县景阳镇郭庄村驻村第一书记刘玉金，为了让村民种植糯玉米，走上致富路，不仅请来洛阳农林科学院的专家，现场为村民授课，还在讲课当天，亲自熬制糯玉米糁粥，让村民品尝后再听课，课后每人再发一包糯玉米糁回家熬粥慢慢品味。最终，村民消除了疑虑，今年共种70余亩糯玉米。

　　习近平总书记在太原市主持召开深度贫困地区脱贫攻坚座谈会时，叮嘱扶贫干部要真正沉下去，扑下身子到村里干，同群众一起干。在全市脱贫攻坚领导小组重大专项工作调度会上，李亚书记也指出：要强化实干争先，扑下身子，立足于实、立足于做，以更硬作风决战决胜脱贫攻坚。刘玉金现场亲自熬粥消除村民疑虑，充分说明，广大驻村干部唯有扑下身子，干字当头，才能赢得群众信任，帮助群众走上致富路。

　　驻村干部扑下身子，干字当头，重要的是心要沉下去。现实中，有个别驻村干部，表面看，人是到村里了，也调查研究了，召开座谈会了，定了工作规划了。但，其实只是身体到了，并没有真正入心：有的抱着镀金心态，把驻村当做以后升职的跳板；有的身在曹营心在汉，原单位一旦有点风吹草动，尤其是涉及到人财物等事，就坐不住了，三天两头往娘家跑；有的口号喊得震天响，规划定的高大上，但就是迟迟不见具体行动。这些，都是没有真正沉下去的表现。反观刘玉金，从他积极对接市城市管理局，多方协调资金，对郭庄村的环境进行整治，到他帮助村里引进白皮松、法桐等苗木，以及协调爱心企业，利用村中闲置的100亩竹林，建设以加工竹签、竹耙子、香签、竹炭等为主要产品的村办企业等，无一不是他沉下心来、为群众干实事的体现！

　　驻村干部扑下身子，干字当头，关键是要解决问题。问题反映了群众的心声，解决问题就是对群众意愿的回应。驻村干部全部工作的核心，都是帮助群众解决各种问题。为了让群众种植糯玉米，提高“造血”能力，刘玉金亲自做实验，以村集体名义试种了12亩糯玉米。试验成功后，他又和村干部挨家挨户到村民家推广。为了打消群众担忧，他向村民保证，所有种子由爱心企业免费提供，再由村集体经济合作社统一负责销售糯玉米。人心换人心，黄土变成金。广大驻村干部唯有像刘玉金那样，带头干，亲自干，用情用心用力，千方百计帮助群众解决问题，才能为夺取脱贫攻坚战全面胜利增光添彩！

　　被习近平总书记亲自撰文怀念的全国著名劳动模范吕玉兰，生前曾说：不做浮在水面上的葫芦，要做沉到水底的秤砣。为了抢抓冬季植树造林时间，吕玉兰几天顾不上梳头洗脸，脚上的冻疮化了脓，和袜子鞋子粘在一起。脚上有土，心里有谱。广大驻村干部，唯有扑下身子，沉到基层，和群众想在一起，干在一起，才能彻底打赢脱贫攻坚战！(偃师市委组织部 李红卫)②
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·酒量多大、烟龄多久 得在手术麻醉前跟医生说
  • ·上了年纪总睡不好？睡前试试这4个动作
  • ·吃降压药效果不好 原是焦虑情绪作怪
    		•
    在东山底村嗅到时间的味道
    在东山底村嗅到时间的味道
    在东山底村嗅到时间的味道
        洛阳，有很多进入《中国传统古村落名录》的古村。这些村子历史悠久、民风淳朴、乡愁浓重。今天，记者就带大...
  • ·孟津一日游，眼福、口福都“管饱”
  • ·初秋的假日，休闲宜阳承包了
  • ·朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
    		•
    		 
    新闻排行
  • 快讯！洛阳大学城建设有了时间表和路线图
  • 17岁男孩伊河游泳 被卡在水下近5米处...
  • 东方红（洛阳）国际陆港开行首趟中欧班列
  • 嫌犯得知问路人是民警 主动伸出双手让...
  • “十四五”时期，河南科技大学将开展...
  • 【高清图】太美了！晚霞满天映洛城
  • 定啦！9月1日，洛阳中小学正式开学
  • “中共洛阳组”诞生地纪念馆改造提升...
  • 初一、高一新生入学须参加军训吗？洛...
  • 洛阳市开展水资源循环利用试点 完善...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月26日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    洛宁县洛河生态治理工...
    洛龙区：整治美化工程...
    【高清图】太美了！晚...
    东方红（洛阳）国际陆...
    精彩热帖

    葵花朵朵向阳开

    洛浦夕照

    相守相伴

    寻访古城
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605