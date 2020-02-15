驻村干部现场熬粥说明了啥

洛宁县景阳镇郭庄村驻村第一书记刘玉金，为了让村民种植糯玉米，走上致富路，不仅请来洛阳农林科学院的专家，现场为村民授课，还在讲课当天，亲自熬制糯玉米糁粥，让村民品尝后再听课，课后每人再发一包糯玉米糁回家熬粥慢慢品味。最终，村民消除了疑虑，今年共种70余亩糯玉米。

洛宁县景阳镇郭庄村驻村第一书记刘玉金，为了让村民种植糯玉米，走上致富路，不仅请来洛阳农林科学院的专家，现场为村民授课，还在讲课当天，亲自熬制糯玉米糁粥，让村民品尝后再听课，课后每人再发一包糯玉米糁回家熬粥慢慢品味。最终，村民消除了疑虑，今年共种70余亩糯玉米。

习近平总书记在太原市主持召开深度贫困地区脱贫攻坚座谈会时，叮嘱扶贫干部要真正沉下去，扑下身子到村里干，同群众一起干。在全市脱贫攻坚领导小组重大专项工作调度会上，李亚书记也指出：要强化实干争先，扑下身子，立足于实、立足于做，以更硬作风决战决胜脱贫攻坚。刘玉金现场亲自熬粥消除村民疑虑，充分说明，广大驻村干部唯有扑下身子，干字当头，才能赢得群众信任，帮助群众走上致富路。

驻村干部扑下身子，干字当头，重要的是心要沉下去。现实中，有个别驻村干部，表面看，人是到村里了，也调查研究了，召开座谈会了，定了工作规划了。但，其实只是身体到了，并没有真正入心：有的抱着镀金心态，把驻村当做以后升职的跳板；有的身在曹营心在汉，原单位一旦有点风吹草动，尤其是涉及到人财物等事，就坐不住了，三天两头往娘家跑；有的口号喊得震天响，规划定的高大上，但就是迟迟不见具体行动。这些，都是没有真正沉下去的表现。反观刘玉金，从他积极对接市城市管理局，多方协调资金，对郭庄村的环境进行整治，到他帮助村里引进白皮松、法桐等苗木，以及协调爱心企业，利用村中闲置的100亩竹林，建设以加工竹签、竹耙子、香签、竹炭等为主要产品的村办企业等，无一不是他沉下心来、为群众干实事的体现！

驻村干部扑下身子，干字当头，关键是要解决问题。问题反映了群众的心声，解决问题就是对群众意愿的回应。驻村干部全部工作的核心，都是帮助群众解决各种问题。为了让群众种植糯玉米，提高“造血”能力，刘玉金亲自做实验，以村集体名义试种了12亩糯玉米。试验成功后，他又和村干部挨家挨户到村民家推广。为了打消群众担忧，他向村民保证，所有种子由爱心企业免费提供，再由村集体经济合作社统一负责销售糯玉米。人心换人心，黄土变成金。广大驻村干部唯有像刘玉金那样，带头干，亲自干，用情用心用力，千方百计帮助群众解决问题，才能为夺取脱贫攻坚战全面胜利增光添彩！

被习近平总书记亲自撰文怀念的全国著名劳动模范吕玉兰，生前曾说：不做浮在水面上的葫芦，要做沉到水底的秤砣。为了抢抓冬季植树造林时间，吕玉兰几天顾不上梳头洗脸，脚上的冻疮化了脓，和袜子鞋子粘在一起。脚上有土，心里有谱。广大驻村干部，唯有扑下身子，沉到基层，和群众想在一起，干在一起，才能彻底打赢脱贫攻坚战！(偃师市委组织部 李红卫)②