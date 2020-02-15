网络时代给一些年轻人带来挣钱的“便捷”，似乎是个挣钱的近道，这就是所谓的“网红”。

网络时代给一些年轻人带来挣钱的“便捷”，似乎是个挣钱的近道，这就是所谓的“网红”。

网红直播真是十八般武艺，还“开发”了很多博人眼球的“新型技能”——“吃播”。在这些背后真实而不为人知的事，也让我为新一代的年轻人而惭愧，太多太多假面，让我们疏忽了那些还在农田辛勤耕种的农民伯伯。餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心！谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。从小在农村长大的我，听父亲讲起他小时候的“苦难”，石头面、吃树皮...是我根本不能体会到的苦。今年全球新冠肺炎疫情所带来的影响更是给我们敲响了警钟。粮食得来不易，只有端好手中的节约碗，才会更懂得珍惜辛勤粮。

疫情初期，多个粮食出口国禁止粮食出口，联合国表示疫情可能引发“粮食危机”，造成公众恐慌，致使我国部分地区出现囤粮现象,就连我家也囤了很多很多粮食，之后我们表示中国的粮食储备足以应对一些紧急事件的发生，缓解了这一波未平一波又起的粮食恐慌。从这次恐慌之中我们能够看出，人民对于粮食的危机意识是足够强的，但真正需要警惕的是一些受非客观信息的渲染而产生的非理性恐慌情绪，毕竟不必要的过激反应是有害无益的。当然，突发公共事件有利于激发全社会在粮食安全保障上的“居安思危”意识，从而在危机应对的角度对粮食安全保障体系作全面的“查漏补缺”。可是社会更应该反省的是对于粮食的浪费情况，虽储备足够，但“坐吃山空”的古训应该始终回响在耳畔。

成由勤俭败由奢，既有“民以食为天”，就有“饱时不忘饿时饥”，远离浪费的陋习，就必须提倡节俭、防止奢靡。要通过宣传教育，让广大群众尤其是年轻一代了解我国粮食生产在土壤、水等农业资源方面的紧缺和劣势，大力弘扬中华民族勤俭节约的优秀传统，大力宣传了节约光荣、浪费可耻的思想观念。近日，我们看到汝阳电视台到饭店对“光盘”行动进行采访，主流媒体也驰而不息地做好宣传，号召群众努力做到厉行节约，引领社会形成舌尖上的荣辱观，营造节约光荣的新风正气，形成勤俭节约的观念和习惯。

悠悠万事，吃饭为大。粮食稳则农民稳，农业稳则国家安，农业强则中国强。作为汝阳的一份子，我们要积极响应号召，端好节约碗筷节省珍贵粮食，我们更要清醒地看到，随着环境的变幻莫测，加之自然灾害频发，抵御和抗击自然灾害的能力还相对薄弱，所以唯有居安思危，知晓得粮之不易，方可待粮倍珍惜。(汝阳县公安局 刘晓丹)②