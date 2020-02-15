2020年注定是不平凡的一年。这一年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年；这一年我们经历着新冠肺炎疫情带来的创伤；这一年洪水在无情肆虐。面临困难与挑战，冲锋的号角被吹起，“战士”们都向目标发起了猛烈进攻。

2020年注定是不平凡的一年。这一年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年；这一年我们经历着新冠肺炎疫情带来的创伤；这一年洪水在无情肆虐。面临困难与挑战，冲锋的号角被吹起，“战士”们都向目标发起了猛烈进攻。

疫情就是命令，在新冠肺炎疫情阻击战中，白衣“战士”，逆行而上。上万名白衣“战士”驰援武汉，这场没有硝烟的战争中，他们用血肉之躯，筑成万里长城，面对疫情，他们勇往直前，毫不退缩，与病魔殊死搏斗，经过几十天的战斗，在春暖花开之际迎来了阶段性胜利。在接下来的疫情防控战斗中，他们以最快的速度对疫区的全部人员进行检测。天气炎热，在厚重的防护服中，白衣“战士”被汗水模糊了双眼，身体泡在汗水中，他们依然坚守在岗位上，仗不打赢，誓不还。始终把人民群众的生命安全放在第一位，白衣“战士”们做到了。

南方降雨持续不断，导致洪水灾害的发生，灾区如战场，官兵们，这群可爱的战士义无反顾、冲往前线。在与洪水抗争的生死赛跑里，他们日夜高负荷奋战。一望无际的堤坝上，被洪水淹没的村庄里、小区里……,抢险救人，到处是战士们忙碌的身影，双臂晒出了水泡；泥浆裹着的双手划出了血痕；交通受阻，雨中托举电缆充当“人肉电线杆”；奋斗十几个小时的他们疲惫不堪席地而睡；为了孩子们能实现梦想，他们为高考的孩子们送上了最特别的入场方式:皮艇、木桶、铲车……。为了人民生命和财产安全，他们舍小家为大家，用血肉之躯，与时间赛跑，他们用坚挺的脊梁，嘶声力竭的呐喊声，告诉大家，有他们在，不怕！洪水冲不垮抗争到底的信念，人民的战士，好样的！

习近平总书记强调，“到2020年现行标准下的农村贫困人口全部脱贫，是党中央向全国人民作出的郑重承诺，必须如期实现，没有任何退路和弹性。”为了兑现承诺，从中央到地方层层签下了脱贫攻坚责任书、立下军令状，军中无戏言，在脱贫攻坚的战场上，每一位扶贫干部都是一名战士，冲锋号正在吹响，他们必须要啃下硬骨头。突如其来的新冠肺炎疫情，给脱贫攻坚带来新的挑战，返贫致贫风险加大，扶贫干部秉着有攻坚克难的担当精神，在脱贫攻坚工作上做到精准、补齐短板。以钉钉子精神，将问题一个一个解决掉，将工作一项一项推进。习总书记的为民情怀、扶贫战士的奋斗精神状态，极大地鼓舞了全国各族人民打赢脱贫攻坚战的必胜决心。

在这特殊的一年，每个人都是一名战士，面对困难我们都迎难而上，终将克服各种艰难险阻，我们的祖国必将更加繁荣富强，人民生活也必将更加幸福安康。(孟津县横水镇 高芳)②