文旅消费金点子，增添惠民新动能

自复工复产以来，洛阳文旅消费再遇升级新版本，打破了传统印象中的游购娱，洛阳文旅消费的策划的一系列活动，为广大群众增加了消费信心，不但给了我们实惠，更带有“温情”和“烟火气息”，更加贴近“市井”生活的我们，这一系列文旅消费活动驱散了疫情所带来的阴霾，给原本平淡无奇的生活增添了许多色彩与活力，顿时感觉幸福指数骤升，让我们对所熟知的洛阳又多了更深层次的了解，同时也让我们看见了不一样的洛阳城。

自复工复产以来，洛阳文旅消费再遇升级新版本，打破了传统印象中的游购娱，洛阳文旅消费的策划的一系列活动，为广大群众增加了消费信心，不但给了我们实惠，更带有“温情”和“烟火气息”，更加贴近“市井”生活的我们，这一系列文旅消费活动驱散了疫情所带来的阴霾，给原本平淡无奇的生活增添了许多色彩与活力，顿时感觉幸福指数骤升，让我们对所熟知的洛阳又多了更深层次的了解，同时也让我们看见了不一样的洛阳城。

优化供给，满足消费新需求。在牡丹花会期间采取云赏牡丹24小时直播的方式，线上线下齐上阵，打破距离界限，即使不能远足亲身感受洛阳牡丹的美，通过线上方式也给更多人提供了视觉盛宴，为后续的文旅消费埋下种子，激发人们想要亲自来看一看的冲动。打破时间界限，古都夜八点，给白天忙于生计奋斗来不及停下脚步的我们一个机会，来感受洛阳繁华的“夜魅力”。打破思维界限，增设“古都夜八点”旅游高铁专列，满足周边城市的出行需求，只要你想来，洛阳文化就在等着你。

创意创新，点燃消费新需求。升级洛阳文旅消费的“金点子”，进一步激发了消费者新需求，“嗨购洛阳-县长带货”，主动出击创新营销手段、创新销售方式，3230万人观看、成交突破35万单、平均每秒12单，让县长作为“代言人”，为当地特产发言，更接地气不仅拉近了与群众的距离，还通过直播赋能文旅消费新动能，帮助本地区建立地域特产名片，同时也让消费者满足了我要为家乡做贡献的迫切心情，让更多消费者足不出户既了解了县域经济、县域文化又买到了实惠的特产。

政策给力，提振消费自信心。洛阳向全国游客发放文旅“大礼包”，以最大的优惠力度满足广大游客的文旅消费需求。旅游景区门票优惠、开设专项旅游高铁和公交专线、惠民大礼包、给力的3亿元文旅消费券及推出“特价旅游年票”等举措，充分的考虑到了我们的“钱袋子”，我们也成为了文旅消费受益的“锦鲤”，吃住行有优惠券来填补你的囊中羞涩。政府的一系列举措进一步提升了我们的消费信心，为文旅消费注入了一支“强心剂”。

消费经济，从来就不是可以强买强卖的“生意”，而是必须遵循市场经济原则，只有消费品与消费者“两情相悦”，满足消费者的多样性需求，提供优质的文旅消费产品以及政府的政策支持，多方发力才能进一步推动旅游消费回血。拥有着深厚的历史底蕴，富含着无限的生机与活力，提高城市品牌形象，推广洛阳文旅新元素、新亮点，培育发展文旅商深度融合、辐射带动力强的文旅消费集聚区，更好地满足市民游客精神文化生活和多样化高品质消费需求，真正把文化资源优势打造为高质量发展优势，为加快建设副中心、致力打造增长极贡献力量。(孟津县白鹤镇政府 孙小园)②