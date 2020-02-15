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扫黑除恶需共同发力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网 2020-08-27 11:30

　　众所周知，黑恶势力是社会的毒瘤，不仅对社会群众人身造成伤害，而且会影响我们的生活秩序和社会群体，在全国开展扫黑除恶专项斗争，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策，彰显了党和政府彻底铲除黑恶势力的决心和信心。

　　打好扫黑除恶专项斗争攻坚战，需要坚持“群众路线”，充分用好群众力量和群众智慧，更需要政府和职能部门的鼓励、奖励和保护，防止群众被黑恶势力打击报复，更好的增强人民群众参与扫黑除恶工作的主动性和积极性。

　　打好扫黑除恶专项斗争攻坚战，还需要政府部门的相互配合，整合各部门资源和力量，形成齐抓共管、综合整治的工作格局，建立起符合实际要求的治理体系，以强有力的举措保障人民安居乐业，为人民群众提供安全稳定的生活环境，满足人民群众日益增长的美好生活需要，让广大人民群众有更多获得感、幸福感和安全感。

　　扫黑除恶专项行动的开展，必然会给黑恶势力以沉重打击，在今年收官之年的关键阶段，相关部门严厉打击黑恶势力犯罪，同时，呼吁广大人民群众积极参与，提高人民群众的积极性，鼓励群众积极举报黑恶势力犯罪线索，发现问题及时举报。通过各部门的共同努力，用实际行动不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，坚决打好扫黑除恶专项斗争这场硬仗，为实现中华民族伟大复兴的中国梦创造安全稳定的环境。(吉利区消防救援大队 宋思达)②
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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