8月11日国家总书记对目前我国粮食状态现象指出，“尽管我国粮食生产连年丰收，对粮食安全还是始终要有危机意识，今年全球新冠肺炎疫情所带来的影响更是给我们敲响了警钟。”

8月11日国家总书记对目前我国粮食状态现象指出，“尽管我国粮食生产连年丰收，对粮食安全还是始终要有危机意识，今年全球新冠肺炎疫情所带来的影响更是给我们敲响了警钟。”

这个“警钟”敲响了我们近十四亿人口对生命的敬畏和珍惜。为什么是生命呢？因为“民以食为天”，食是生存的基本条件和基本需求，食物缺乏人的生存将会受到严重威胁，所以珍惜粮食就是珍惜生命。

小时候每当我们剩饭时，家里大人经常会吓唬我们说：“不敢浪费粮食，老天爷会看到的”，这个很抽象的“老天爷”就在我们脑海里留下了深刻的记忆。如今国家强大、国富民强了，物质也更加丰富，但是在父母的言传身教下，我们依然对食物保持着敬畏和爱惜，珍惜粮食在已经在我们家成为一种习惯一种规矩一种家风乃至升级为考验一个人的品德和对待家庭是否有责任心。

古语有“勤俭持家”，讲的就是过日子仅仅有“勤”是不行的，再勤快的生活不知道节俭一样是会败家，只有勤俭结合起来日子才能过得有滋有味。

今天我们在加入光盘行动时，不仅是在例行光盘行动，而更应该是把这种节约粮食、爱惜粮食意识变成一种教育、一种习惯、一种美德和社会文明之风；让这种文明之风在社会上、在校园、在家庭形成“我节约我自豪”的一种高尚行为，因为当意识大于形式时，行动成为一种默契，问题也就迎刃而解了。

无论我们的粮仓多么富有，每个人若能把食物与生命同等爱惜、敬畏，我相信我们不仅随处都有袅袅炊烟的饭食香味，每个人的精神感也如同粮仓那样富有、幸福。(西工区委网信办 杨海杰)②