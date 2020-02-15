省委省政府加快洛阳副中心城市建设工作推进会后，洛阳市扬鞭摧马，积极统筹谋划，加快推进副中心城市建设步伐，致力打造全省新的增长极。

省委省政府加快洛阳副中心城市建设工作推进会后，洛阳市扬鞭摧马，积极统筹谋划，加快推进副中心城市建设步伐，致力打造全省新的增长极。

帆鼓船正。洛阳，这个承载了华夏文明数千年的古都，这座重工业城市，就像枯树抽新枝，焕发出新的浓郁的生机和活力。700万洛阳儿女昂首阔步，在洛阳这片古老的土地上工笔作画，描眉画骨，精心推敲鸿篇巨制。

描眉于外，画骨于内，这是形和神的完美结合。

但画骨重于描眉，骨是实质，是推动副中心城市建设的根本。

中国共产党洛阳市第十一届委员会第十三次全体(扩大)会议，就是一次画骨的会议。市委以国际的视野，专家的水准，回答了副中心城市建设怎么干？干什么？为洛阳市号脉定位，提速注力，凝聚全新的正能量。描眉使洛阳的形象更靓。四河同治碧水流城，游园星布绿树闲廊，书屋点缀增广启智，高架桥横连通四方，黄河湿地建设更为这座城增添了厚重的魂脉，增加了无限的灵气，这些描眉之笔甚于工笔画，画的是洛阳的见识和大气。

描眉描的是一座城市的形象，画骨画的是一座城市的精神。

副中心城市建设的目的是什么？内涵表现在哪里？回答好这个问题，就抓住了画骨的关键。他的目的不在造一个体态臃肿的大个子，而在于拉动经济提质增效，富裕一方百姓。从这方面讲，他的内涵就清晰了。市委市政府的布局彰显了这种决心。

截至目前，洛阳引进世界五百强企业25家、国内五百强企业19家、行业10强企业26家，这些企业的入驻，带来的不仅是经济效益，还有“蝶变”效应，未来势必有更多的企业入驻我市；带来的不仅是先进理念，还有推动洛阳人更新思想观念巨大效用。当前，脱贫攻坚如火如荼，新农村建设方兴未艾，数以万计的洛阳人正以他们勤劳的双手，纺织洛阳副中心城市建设最美丽的故事。

俗话说：描眉难画骨。而洛阳人就有这样的志气、这样的决心，不但描眉，而且在“难画骨”中画骨，画出洛阳的精气神，画出副中心城市建设的加速度。

力拨山兮气盖世，这就是洛阳作的精细文章。

这就是洛阳对全世界的承诺！(宜阳县卫健委)②