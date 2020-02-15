洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

描眉画骨作精细文章
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网 2020-08-27 11:34

　　省委省政府加快洛阳副中心城市建设工作推进会后，洛阳市扬鞭摧马，积极统筹谋划，加快推进副中心城市建设步伐，致力打造全省新的增长极。

　　帆鼓船正。洛阳，这个承载了华夏文明数千年的古都，这座重工业城市，就像枯树抽新枝，焕发出新的浓郁的生机和活力。700万洛阳儿女昂首阔步，在洛阳这片古老的土地上工笔作画，描眉画骨，精心推敲鸿篇巨制。

　　描眉于外，画骨于内，这是形和神的完美结合。

　　但画骨重于描眉，骨是实质，是推动副中心城市建设的根本。

　　中国共产党洛阳市第十一届委员会第十三次全体(扩大)会议，就是一次画骨的会议。市委以国际的视野，专家的水准，回答了副中心城市建设怎么干？干什么？为洛阳市号脉定位，提速注力，凝聚全新的正能量。描眉使洛阳的形象更靓。四河同治碧水流城，游园星布绿树闲廊，书屋点缀增广启智，高架桥横连通四方，黄河湿地建设更为这座城增添了厚重的魂脉，增加了无限的灵气，这些描眉之笔甚于工笔画，画的是洛阳的见识和大气。

　　描眉描的是一座城市的形象，画骨画的是一座城市的精神。

　　副中心城市建设的目的是什么？内涵表现在哪里？回答好这个问题，就抓住了画骨的关键。他的目的不在造一个体态臃肿的大个子，而在于拉动经济提质增效，富裕一方百姓。从这方面讲，他的内涵就清晰了。市委市政府的布局彰显了这种决心。

　　截至目前，洛阳引进世界五百强企业25家、国内五百强企业19家、行业10强企业26家，这些企业的入驻，带来的不仅是经济效益，还有“蝶变”效应，未来势必有更多的企业入驻我市；带来的不仅是先进理念，还有推动洛阳人更新思想观念巨大效用。当前，脱贫攻坚如火如荼，新农村建设方兴未艾，数以万计的洛阳人正以他们勤劳的双手，纺织洛阳副中心城市建设最美丽的故事。

　　俗话说：描眉难画骨。而洛阳人就有这样的志气、这样的决心，不但描眉，而且在“难画骨”中画骨，画出洛阳的精气神，画出副中心城市建设的加速度。

　　力拨山兮气盖世，这就是洛阳作的精细文章。

　　这就是洛阳对全世界的承诺！(宜阳县卫健委)②
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·酒量多大、烟龄多久 得在手术麻醉前跟医生说
  • ·上了年纪总睡不好？睡前试试这4个动作
  • ·吃降压药效果不好 原是焦虑情绪作怪
    		•
    在东山底村嗅到时间的味道
    在东山底村嗅到时间的味道
    在东山底村嗅到时间的味道
        洛阳，有很多进入《中国传统古村落名录》的古村。这些村子历史悠久、民风淳朴、乡愁浓重。今天，记者就带大...
  • ·孟津一日游，眼福、口福都“管饱”
  • ·初秋的假日，休闲宜阳承包了
  • ·朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
    		•
    		 
    新闻排行
  • 快讯！洛阳大学城建设有了时间表和路线图
  • 17岁男孩伊河游泳 被卡在水下近5米处...
  • 东方红（洛阳）国际陆港开行首趟中欧班列
  • 嫌犯得知问路人是民警 主动伸出双手让...
  • “十四五”时期，河南科技大学将开展...
  • 【高清图】太美了！晚霞满天映洛城
  • 定啦！9月1日，洛阳中小学正式开学
  • “中共洛阳组”诞生地纪念馆改造提升...
  • 初一、高一新生入学须参加军训吗？洛...
  • 洛阳市开展水资源循环利用试点 完善...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月26日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    洛宁县洛河生态治理工...
    洛龙区：整治美化工程...
    【高清图】太美了！晚...
    东方红（洛阳）国际陆...
    精彩热帖

    葵花朵朵向阳开

    洛浦夕照

    相守相伴

    寻访古城
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605